Ski de bosses (H) : Cavet au pied du podium

Wallberg était le plus fort



Benjamin Cavet au pied du podium ! Le Français 🇫🇷, qui a réalisé une très belle finale, échoue à la 4e place 😔 Le Suédois Walter Wallberg remporte la médaille d'or #Beijing2022 #HomeOfTheOlympics #ChaletClub pic.twitter.com/D0ojoiNIyH

— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 5, 2022

JO DE PEKIN / SKI DE BOSSES (H)

Classement final - Samedi 5 février 2022

Benjamin Cavet (FRA) : 79,44

Pas de deuxième médaille pour la délégation française aux JO de Pékin, mais il s'en est fallu de peu. Benjamin Cavet a pris la quatrième place de la finale du ski de bosses, à deux petits points du podium. Huitième des JO de Sotchi en 2014 et 25eme à Pyeongchang il y a quatre ans, le bosseur de 28 ans a fait encore mieux cette année, même si cela ne suffit pas encore à grimper sur le podium.. Il a d'ailleurs avoué après sa finale n'avoir aucun regrets.Directement qualifié pour la Finale 1 après sa belle prestation en qualifications jeudi (3eme), Cavet a ensuite passé la cap de la Finale 1 (6eme) et de la Finale 2 (4eme) pour s'assurer une place parmi les six meilleurs au sein de la Finale 3. Une Finale 3 dont il a donc pris la quatrième place, avec 79,44 pointsLa médaille d'or revient quant à elle au Suédois Walter Wallberg, seulement âgé de 22 ans, qui a réussi à être aussi rapide sur les skis que spectaculaire sur les sauts. Il a devancé d'un peu plus d'un point l'actuel leader de la Coupe du Monde, le Canadien Mikael Kingsbury. L'autre Français en lice, Sacha Theocharis, avait quant à lui franchi le cap des Qualifications 2 samedi matin (8eme) puis de la Finale 1 (11eme) mais pas de la Finale 2 (11eme).2- Mikael Kingsbury (CAN) : 82,183- Ikuma Horishima (JAP) : 81,484-5- Nick Page (USA) : 78,906- Cooper Woods-Topalovic (AUS) : 78,88