Ski de bosses (F) : Laffont au pied du podium, Cabrol 18eme

Cruelle désillusion pour Perrine Laffont, qui ne fera pas le doublé. En or à Pyeongchang en 2018, la Française n'a pu faire mieux que la quatrième place ce dimanche en finale du ski de bosses. Lors de ces Jeux d'hiver 2022 à Pékin, sur la piste de Zhangjiaku, si l'Ariégoise a tranquillement passé les différents paliers jusqu'au top 6, elle a finalement dû rendre son titre. Suite à son dernier run (77,36 points), Laffont a en effet terminé derrière l'Australienne Anthony Jakara (83,09), impressionnante depuis le début, l'Américaine Jaelin Kauff (80,28) et la Russe Anastasiia Smirnova (77,72). Forcément attendue de par son statut, la Française pouvait donc nourrir de gros regrets après avoir manqué d'un rien le bronze, alors qu'elle avait fait 79,86 au préalable. L'intéressée avait avant cela fait troisième de la finale 1 et cinquième de la finale 2 ce dimanche. Comme Benjamin Cavet samedi, la championne du monde 2021 à Almaty (Kazakhstan) rate donc de peu le podium à Pékin.

« Il va falloir digérer tout ça »

Une grosse désillusion pour l'Ariégoise et la délégation française, qui espérait glaner une nouvelle médaille olympique grâce à elle. A 23 ans, Laffont devra donc encore patienter pour tenter de se parer à nouveau d'or. « C'était mon rêve, c'était dur ce soir. J'ai eu du mal à me relâcher et à skier comme aux entraînements. C'est dur... Il en faut des quatrièmes, je rêvais de monter sur ce podium, c'était un autre rêve de petite fille. (...) Il va falloir digérer tout ça. Ça fait neuf mois qu'on se prépare pour tout ça. Ça va être dur, je vais avoir besoin de couper un petit peu quand même. C'est beaucoup de travail avec pas de médaille au bout. Il va falloir encaisser et voir comment je vais me projeter pour la suite », a confié Laffont, à l'issue de sa finale, au micro de France Télévisions. De son côté, qualifiée in-extremis pour la finale, Camille Cabrol a terminé à la 18eme place.



JEUX D'HIVER / SKI DE BOSSES (F)

Classement final - Dimanche 6 février 2022

1- Anthony Jakara (AUS) : 83,09 points

2- Jaelin Kauff (USA) : 80,28

3- Anastasiia Smirnova (RUS) : 77,72

4- Perrine Laffont (FRA) : 77,36

...

18- Camille Cabrol (FRA) : 70,31

...