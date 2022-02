Ski alpin (Team Event) : Une élimination décevante pour Pinturault, Faivre, Worley et Frasse Sombet

L’équipe de France n’a pas saisi sa dernière chance. Après l’argent pour Johan Clarey sur la descente, le bronze pour Mathieu Faivre sur le géant et l’or pour Clément Noël sur le slalom, il n’y a pas eu de quatrième médaille pour les Bleus sur le Team Event. Battus pour deux centièmes de seconde par la Norvège en quarts de finale, les Tricolores n’ont pas pu jouer les médailles. « Je pense qu'on a donné le meilleur, a confié Alexis Pinturault dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Peut-être qu'il aurait pu y avoir des meilleurs choix stratégiques mais en tout cas ça a été plutôt serré. » Affirmant qu’« on ne peut pas blâmer qui que ce soit », le skieur de Courchevel a admis que « deux centièmes franchement ça passe d'un côté ou ça passe de l’autre ». Mathieu Faivre, de son côté, n’a pas caché que la matinée a été « relativement frustrante ». « On avait à cœur de faire quelque chose de beau tous ensemble, on avait déjà réussi à le faire par le passé aux championnats du monde, a ajouté le tenant du titre mondial en géant. Une médaille aurait été un juste retour des choses pour Tessa Worley, Alexis Pinturault, Coralie Frasse Sombet et tout l'encadrement. Mais voilà, c'est la dure loi du sport. Ça passe à très peu de choses. »

Worley : « Tous déçus que ça se termine aussi tôt »

Après avoir manqué le coche sur le géant, sa discipline de prédilection, Tessa Worley a confié sa déception après l’élimination précoce de l’équipe de France lors de ce Team Event. « On est tous déçus que ça se termine aussi tôt, on avait de grandes ambitions, on a une belle équipe, a confié la double championne du monde de géant. Le parallèle, ça se joue à plein de petites choses, un tracé qui va plus vite que l'autre, la météo, l'adversaire, et aujourd'hui (dimanche) on ne passe pas pour deux centièmes. » Coralie Frasse Sombet, quant à elle, a confié avoir « pris beaucoup de plaisir à participer à cette épreuve par équipes » et « essayé de faire le maximum ». « J'ai poussé, mais ça n'a pas été suffisant pour éliminer les Norvégiens, a ajouté la skieuse de Chamrousse. Je suis déçue car c'est plus facile pour moi de faire une médaille par équipes avec les cadors qui étaient avec moi. » Après cette dernière épreuve de ski alpin à Pékin, l’heure du bilan est arrivée avec Tessa Worley qui assure qu’il est « ni positif ni négatif ». « Sportivement, je n'ai pas réussi à faire les courses que je voulais mais je suis heureuse d'avoir vécu de cette façon mes derniers Jeux, a-t-elle ajouté. Maintenant, il reste la fin de saison, qui va être belle. »

Pinturault : « Il faut que je retrouve la motivation »

Des Jeux d’hiver de Pékin qui se terminent sans médaille pour Alexis Pinturault. Après un début de saison compliqué et des ambitions de deuxième gros Globe de Cristal très vite envolées, le skieur de Courchevel n’a pas caché sur ses Jeux ont été « pas terribles ». Au sortir de cette quinzaine, celui qui avait ramené de Pyeongchang deux médailles admet qu’un moment de réflexion sera nécessaire « Pour moi ce qui est clair, c'est qu'il va vraiment falloir que je prenne du temps pour moi pour récupérer psychologiquement de toutes ces années, où je sens que je suis rentré fatigué dans cette année. Il faut que je retrouve la motivation, l'envie, et je ne suis pas capable de dire quand je reprendrai les skis cet été. » Quant à l’idée d’aller jusqu’à Milan et Cortina d’Ampezzo en 2026, la question n’est pas tranchée. « Là actuellement, je ne suis pas capable de dire si on me verra à Milan-Cortina en 2026, admet le skieur de Courchevel. En tout cas j'aurai toujours l'âge pour potentiellement y être mais après il y a beaucoup de choses qui, mentalement et physiquement, doivent s'imbriquer pour que je puisse aller aussi loin. »