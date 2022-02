Ski alpin : L'horaire de l'épreuve par équipes mixtes modifié

Les organisateurs des Jeux d’hiver de Pékin avaient prévenu. En raison des conditions météorologiques sur les différents sites de compétition, le programmation de la deuxième semaine de compétition pouvait évoluer. Alors que les épreuves de biathlon se sont conclues avec 24 heures d’avance en raison de l’avancée d’une journée de la Mass Start féminine, remportée ce vendredi par Justine Braisaz-Bouchet, le ski alpin a vu son programme être une nouvelle fois retouché. En effet, après la descente masculine qui a été reculée d’une journée au début de la quinzaine en raison des rafales de vent sur la piste « The Rock » de Yanqing, c’est l’épreuve par équipes mixtes qui voit sa programmation évoluer. Initialement prévue ce samedi à partir de 11h00 heure locale, soit 4h00 heure française, les huitièmes de finale débuteront une heure plus tôt.

Pinturault et Shiffrin attendus pour leur revanche

Alors que les prévisions météorologiques annoncent des températures ressenties approchant les -30°C en fin de matinée sur Yanqing, les organisateurs ont décidé que la dernière épreuve de ski alpin au programme des Jeux d’hiver de Pékin débutera à 10h00, soit 3h00 en France. A cette occasion, les Bleus pourront compter sur Coralie Frasse Sombet, Tessa Worley, Mathieu Faivre et Alexis Pinturault. Ce dernier, qui n’est toujours pas monté sur le podium dans ces Jeux, aura une dernière occasion de briller. Alors que l’Autriche sera exemptée du premier tour, l’équipe de France devra affronter la République tchèque, qui pourra compter sur Krystof Kryzl mais pas sur Ester Ledecka. Les Autrichiens pourraient être sur le chemin des Tricolores en demi-finales alors que les Etats-Unis, dans l’autre partie de tableau, s’appuieront sur une Mikaela Shiffrin revancharde après ses échecs sur les épreuves individuelles.