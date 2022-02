Ski alpin : L'épreuve mixte par équipes n'aura pas lieu ce samedi

💨 Visiblement, il y a un tout petit peu de vent sur la piste du Team Event... La FIS espère que la course pourra partir à 4h. La décision sera prise à 3h30. En attendant, bon courage et bon café @FX_Rallet @flomasnada ☕️#Beijing2022 pic.twitter.com/1xq12PbZIf

Le Team Event reprogrammé dimanche ?

Verra-t-on la dernière épreuve de ski alpin à Pékin ? Alors que l'épreuve mixte par équipes devait avoir lieu ce samedi au Centre national de Yanqing, le vent en a visiblement décidé autrement.En effet, la météo ne s'est pas calmée et d'importantes bourrasques de vent ont continué de s'abattre sur la piste. Si c'est désormais acté que l'épreuve n'aura pas lieu ce samedi, reste à savoir si elle pourra être reprogrammée dans ces Jeux d'hiver 2022. Or, ce 20 février est logiquement la dernière option possible, mais ce dimanche n'est pas un jour de réserve.Alors qu'elle pouvait prétendre à une nouvelle médaille olympique, l'équipe de France, représentée par Coralie Frasse-Sombet, Tessa Worley, Mathieu Faivre et Alexis Pinturault, va peut-être devoir se faire une raison et oublier le Team Event. Pour rappel, les Bleus devaient défier ce samedi la République tchèque en 8eme de finale de la compétition. De son côté, également engagée dans cette épreuve mixte par équipes, l'Américaine Mikaela Shiffrin pourrait, elle, devoir quitter la Chine sans médaille.La Suissesse Michelle Gisin (en or sur le combiné alpin) pourrait donc bien être la dernière médaillée en ski alpin dans ces Jeux d'hiver 2022.