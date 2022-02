Ski alpin (H) : Strolz le plus rapide en slalom, Noel et Pinturault toujours dans le coup

Ce mercredi sur la piste nommée Ice River, les skieurs ont rendez-vous pour la finale de slalom. La première manche de celle-ci a été enlevée par Johannes Strolz au bénéfice de deux centièmes sur Henrik Kristoffersen. L'Autrichien devance également un autre Norvégien en 3eme position, Sebastian Foss-Solevaag, grâce à six centième de mieux. Ce trio se tient dans un mouchoir de poche avant le second acte décisif à partir de 6h45 (heure de Paris). Le premier représentant français à dévaler le parcours, Clément Noel, accuse un retard de 38 centièmes à l'arrivée et occupe une 6eme place encourageante tandis qu'Alexis Pinturault, 15eme avec un peu plus d'une seconde de retard sur Johannes Strolz (+1.20), devra se surpasser et en même temps espérer les défaillances de plusieurs concurrents pour remonter au classement.



JEUX D'HIVER / SKI ALPIN (H)

Classement du slalom - Mercredi 16 février 2022

1- Johannes Strolz (AUT) en 1'43"12

2- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0"02

3- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0"06

4- Loic Meillard (SUI) à 0"30

5- Linus Strasser (GER) à 0"33

6- Clément Noel (CAN) à 0"38

7- Michael Matt (AUT) à 0"44

8- Tommaso Sala (ITA) à 0"45

9- Albert Popov (BUL) à 0"70

10- Alexander Khoroshilov (AUT) à 0"71

...

15- Alexis Pinturault (FRA) à 1"20