Ski alpin (H) : Malgré une gêne, Pinturault se veut rassurant

Alexis Pinturault a tenu à rassurer. Alors qu’il prendra ce dimanche le départ du slalom géant des Jeux d'hiver de Pékin, son épreuve de prédilection, le skieur de Courchevel s’est présenté face aux médias et a affirmé que sa situation s’améliore. Parti à la faute lors de la manche de slalom du combiné alpin ce jeudi, le leader de l’équipe de France de ski alpin a été victime d’une contusion à l’épaule droite. A l’issue d’une séance d’entraînement composée de deux passages sur une manche de géant, Alexis Pinturault a fait un bilan réaliste de son état de santé. « De jour en jour, c'est de mieux en mieux mais ce n'est pas l'idéal, j'ai une gêne, a-t-il admis dans des propos recueillis par l’AFP. Je sens que les choses s'améliorent, hier (vendredi) c'était pas terrible du tout, aujourd'hui (samedi) c’est mieux qu'hier et j'espère que demain (dimanche), ce sera encore mieux. Toutes ces heures, ce travail de kiné, font du bien. »

Pinturault : « Je serai au départ du géant »

Une épaule droite endolorie qui a été au centre des inquiétudes et des soins effectués par Alexis Pinturault. « J'ai appliqué énormément de froid, j'ai pris des anti-inflammatoires et des décontractants musculaires, a-t-il précisé. L'épaule s'est mise en position de défense, et tout s'est contracté, il y a différents muscles et tendons endoloris. Le but est de relâcher un peu tout ça et de redonner de la mobilité, pour mieux bouger l'épaule. On cherche à drainer l'hématome pour que ça dégonfle et que ça me gêne de moins en moins dans les amplitudes. » S’il admet se sentir « plutôt bien », le skieur de Courchevel ajoute que « ça aurait pu être pire, l’épaule aurait pu complètement sortir ». Malgré ces difficultés, Alexis Pinturault a assuré qu’il était exclu de jeter l’éponge. « Je serai au départ du géant, certes pas dans les meilleures dispositions mais j'ai envie de tenter ma chance », a ainsi déclaré le médaillé de bronze de la discipline à Sotchi en 2014 puis à Pyeongchang en 2018.