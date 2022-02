La journée avait bien commencé du point de vue de la météo au Centre national de ski alpin de Yanqing, mais les conditions se sont dégradées. Si bien que la très attendue descente masculine n'a pas pu pas débuter à 11h00 heure chinoise (4h00 heure française) en raison d’un vent trop violent. Le jury de la descente des Jeux d’hiver de Pékin a annoncé environ une heure avant le départ prévu que le premier concurrent s’élancerait finalement à midi heure locale, au mieux. Une nouvelle décision a été prise à 11h00 et c'est un nouveau report d'une heure qui a été annoncé, ce qui n'était pas une immense surprise. Et à midi, un nouveau report d'une heure a été annoncé (donc à 14h00 heure locale, 7h00 heure française). La prochaine épreuve masculine de ski alpin, le Super-G, est prévue mardi.

Quatre Français au départ... si tout va bien

Samedi, la troisième descente d'entraînement avait déjà dû être annulée en raison du vent violent après le passage de quelques skieurs, le gros saut prévu sur le parcours devenant notamment très dangereux. Cela avait provoqué la colère de Johan Clarey, l'une des meilleures chances françaises sur cette descente mais surtout représentant des athlètes, qui n'avait pas apprécié que certains favoris, comme Aleksander Aamodt Kilde, avaient eu droit à ce troisième entraînement avant qu'il ne soit annulé. La piste étant totalement inconnue de tous les skieurs, avoir pu bénéficier de trois entraînements au lieu de deux peut en effet créer une grosse différence. Le skieur français a expliqué avoir demandé à la Fédération internationale de modifier un peu la piste pour que les skieurs puissent au moins tester leur matériel sans avoir à effectuer le gros saut, en vain. A 7h00 heure française, si tout va bien, ce sont 43 descendeurs qui vont s'élancer, dont quatre Français : Matthieu Bailet avec le dossard n°4, Johan Clarey avec le 19, Blaise Giezendanner avec le 25 et Maxence Muzaton avec le 27.