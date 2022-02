Ski alpin (H) / Faivre « Je peux être très fier »

Médaillé de bronze sur le slalom géant des JO de Pékin, Mathieu Faivre ne pouvait cacher sa fierté, lui qui enchaîne un nouveau excellent résultat après avoir été sacré champion du monde l’an passé. « Qu’est-ce que ça a été long ! Ça a vraiment été une très longue journée, a confié le Niçois au micro de France Télévitions. La semaine a été assez compliquée, car quand on baigne dans cette ambiance olympique, il y a ce côté performance, on sait pourquoi on est là, pourquoi on vient en Chine. Il y avait toujours ce petit stress en arrière-plan, mais je ne me disais que ça faisait partie du jeu, on ne pouvait pas arriver là complètement détendu. Aujourd’hui, ça paie, c’est incroyable. Sur cette deuxième manche, je me suis senti à la lutte, à la bataille, tout du long. Je me disais "tu pourrais aller tellement plus vite, faire tellement mieux". Les conditions étaient dantesques, mais avec l’expérience, je me suis rendu compte qu’il fallait aller jusqu’au bout des manches, quoi qu’il arrive, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. J’ai essayé de pousser au maximum. C’est une médaille de bronze, je suis vraiment content. Champion du monde et médaillé de bronze olympique, je crois que je peux être très fier, d’autant que ce n’est pas tout rose depuis le début de saison. Ça montre que je peux jouer avec les tout meilleurs. »

Pinturault : "Ce ne seront sans doute pas les meilleurs Jeux de ma carrière"

Du côté d’Alexis Pinturault, l’humeur n’était évidemment pas la même, même si, malgré une douleur à l’épaule, il est parvenu à remonter de la onzième à la cinquième place finale. « On va dire que c’était mieux que la première manche, mais ce n’est pas encore parfait. Malgré les conditions, j’arrive à serrer les dents, j’arrive à peu près à être dans la bagarre. Après, aux Jeux on a envie d’être à la bagarre pour la médaille, aujourd’hui je suis à la bagarre avec mes armes. Mais l’esprit des Jeux c’est de toujours donner le maximum. Ce ne sera pas des Jeux faciles pour moi. Ça n’a pas très bien commencé, puis je suis tombé sur le combiné, et maintenant j’ai cette douleur à l’épaule. C’est comme ça. Ce ne seront sans doute pas les meilleurs Jeux de ma carrière. Mais il faut faire le dos rond, c’est le sport, ça ne sourit pas toujours. Il y a toujours des coups durs, des blessures. »