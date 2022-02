Ski alpin (H) : Clarey en argent !

Un podium à 35 ans de moyenne d'âge !



JEUX D'HIVER 2022 / SKI ALPIN (H)

Classement de la descente - Lundi 7 février 2022

Johan Clarey (FRA) à 0"16

Maxence Muzaton (FRA) à 1"13

Blaise Giezendanner (FRA) à 2"31

Matthieu Bailet (FRA) à 2"54



Il avait un joli casque doré sur la tête, mais c'est une magnifique médaille d'argent olympique que Johan Clarey va mettre autour de son cou ! A 41 ans, le skieur français a terminé deuxième de l'une des épreuves-reines des Jeux Olympiques d'hiver, la descente ! Monté à neuf reprises sur le podium en Coupe du Monde, mais sans jamais gagner la moindre course, et jamais mieux classé que 18eme lors de ses trois précédents JO, Johan Clarey a décroché une médaille d'argent qui vaut de l'or ce lundi sur la piste de Yanqing. Reportée dimanche en raison du vent, la descente s’est déroulée dans des conditions parfaites (-7°c, 36% d’humidité), et l’expérimenté skieur français, par ailleurs représentant des athlètes lorsqu’il s’agit de discuter avec la Fédération internationale, a tout donné et a réussi la course de sa vie, pour ses derniers JO.Magnifique ! « J’en ai rêvé de cette médaille !, a-t-il confié au micro de France Télévisions après sa course. Ça a été fantastique. Je savais que je faisais une bonne course, j’ai vraiment tout mis. Je commençais à être épuisé de la semaine, je me suis remotivé. A une minute du départ, c’est le seul moment où je me suis senti bien. Pour une fois, j’étais un des plus calmes au départ, car je devais gérer le lien entre le directeur de course et les athlètes, c’était un peu compliqué mais j’ai perdu très peu d’énergie finalement. Il fallait que ça coure aujourd’hui quand même, car je commençais à être fatigué. Le podium est joli. Quand on voit qui m’entoure : un champion olympique et le meilleur descendeur des quatre dernières années. C’est vraiment fantastique. En plus je ne me suis préparé que pour ça, pour être fort sur janvier-février, ça s’est passé exactement comme j’avais prévu. C’est juste merveilleux. »Johan Clarey offre donc à la France (désormais 16eme au classement des médailles) sa deuxième médaille lors de ces JO de Pékin, après celle en argent sur le relais mixte en biathlon. Ses compatriotes ont fini plus loin du podium : Maxence Muzaton 11eme, Blaise Giezendanner 26eme et Matthieu Bailet (qui était très bien parti avant de se coucher sur la piste et se remettre debout de justesse) 27eme. Le titre olympique revient au Suisse Beat Feuz, qui s'offre un magnifique cadeau à quatre jours de son 35eme anniversaire. Médaillé de bronze il y a quatre ans, le champion du monde 2017 de la discipline étoffe un peu plus son palmarès, après une course quasi sans-faute.De bon augure pour lui avant le défense de son titre sur le Super-G mardi ! Cela s'est en revanche moins bien passé pour le leader de la Coupe du Monde de descente Aleksander Aamodt Kilde, qui finit cinquième. Le Norvégien se rattrapera-t-il sur le Super-G ?2-3- Matthias Mayer (AUT) à 0"164- James Crawford (CAN) à 0"235- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"516- Dominik Paris (ITA) à 0"527- Marco Odermatt (SUI) à 0"718- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0"769- Max Franz (AUT) à 0"8310- Bostjan Kline (SLO) à 1"06...11-26-27-...Dominik Schwaiger (ALL), Christof Innerhofer (ITA), Broderick Thompson (CAN)...