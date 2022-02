Ski alpin (F) / Worley : « Il fallait pousser encore plus »

Cela fait vingt ans que l’équipe de France féminine de ski alpin n’a pas gagné de médaille olympique (depuis le titre conquis en descente par Carole Montillet et l’argent décroché en slalom par Laure Pequegnot en 2002 à Salt Lake City), et l’attente va encore se prolonger. Même si les Bleues n’avaient d’immenses espoirs de médaille ce vendredi à l’occasion du Super-G des JO de Pékin, elles ont terminé entre la 11eme et le 28eme place. Romane Miradoli, meilleure Française, avec 90 centièmes de retard sur la gagnante Lara Gut-Behrami, n’avait pas de regrets, si ce n’est celui d’être partie avec un dossard élevé (elle avait le 12). « Je ne pense pas que ce soit une mauvaise course. Après, ça ne suffit pas aujourd’hui. On a vu que les dossards après le 10 avaient du mal à rentrer. Je ne me trouve pas d’excuses, mais je pense que c’était un peu plus difficile de jouer devant sur les parties un peu plus plates, a-t-elle confié au micro de France Télévisions. Je me suis vraiment amusée sur le tracé, c’est vraiment une jolie piste, j’ai vraiment hâte de la découvrir en descente. Il y a une belle émulation dans le groupe de vitesse français, ça fait vraiment plaisir. On en avait toutes besoin. On se tire toutes vers le haut et c’est important pour la suite des Jeux et la fin de la saison. »

Worley déçue

Quant à Tessa Worley (19eme à 1"79 de la gagnante) grande spécialiste du slalom géant mais qui a déjà signé deux Top 5 en Super-G en Coupe du Monde, elle a regretté de ne pas avoir pu aller plus vite. « C’est plutôt une jolie piste, la neige est très agréable à skier. Par contre, c’est très compliqué d’aller vite. Je savais que ça allait être un Super-G où il fallait vraiment aller à l’engagement car il y avait de la facilité, et qu’il fallait oser se mettre dans l’urgence et être presque en retard pour aller vite, mais c’était encore plus le cas en vérité. J’étais déçue en arrivant en bas parce que c’était vraiment très facile et il fallait pousser encore plus. » Elle compte désormais sur l’épreuve par équipes mixtes pour aller décrocher une première médaille olympique.