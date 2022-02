Ski alpin (F) : Vlhova rentre en Slovaquie pour soigner sa cheville

Les Jeux Olympiques de Petra Vlhova s’arrêtent un peu plus tôt que prévu. Alors que la Slovaque de 26 ans devait s’aligner sur le combiné jeudi, elle a finalement décidé de renoncer. La skieuse souffre d’une tendinite de la cheville depuis plusieurs semaines et son état s’est détérioré ces derniers jours. « Petra renonce au combiné olympique en raison de l'aggravation de l'inflammation du tendon de la cheville qui avait déjà conditionné la préparation et les compétitions ces dernières semaines. Elle ne souhaite pas aggraver la situation compte tenu des objectifs importants de la fin de la saison. Elle passera quelques jours chez elle afin de partager les émotions olympiques avec ses proches et acquérir l'énergie nécessaire pour le rush final de la Coupe du Monde », écrit la Fédération slovaque dans un communiqué.

Vlhova a déjà marqué l'histoire de son pays

Les Jeux Olympiques de Petra Vlhova, même terminés avant l’heure, resteront tout de même réussis puisque, après avoir terminé 14eme du slalom géant, elle a remporté la médaille d’or en slalom, apportant à son pays la neuvième médaille de son histoire aux Jeux d'hiver, la quatrième en or et la toute première en ski alpin (les autres avaient été gagnées en biathlon et en snowboard). Mais sa saison est loin d'être finie, puisqu'elle va désormais tenter de conserver le gros globe de cristal qu'elle avait décroché l'an dernier. La Slovaque est actuellement deuxième du classement général de la Coupe du Monde, mais à seulement 17 points de Mikaela Shiffrin, alors qu'il reste dix courses à disputer au maximum. Vlhova est en revanche en tête du classement du slalom et quatrième du classement du géant et peut donc toujours espérer faire le plein de cristal. En attendant, son forfait pour le combiné laisse le champ libre à d'autres championnes, comme Mikaela Shiffrin, Michelle Gisin, Federica Brignone ou Wendy Holdener, qui peuvent sérieusement rêver de médaille d'or.