Petra Vlhova est bien la meilleure slalomeuse de la saison ! Après avoir remporté le petit Globe de Cristal en Coupe du Monde avec cinq victoires dans la discipline, la Slovaque a parfaitement tiré parti du parcours tracé par son entraîneur. En effet, seulement huitième à l’issue de la première manche, Petra Vlhova s’est installée en tête à l’issue de son passage avec un temps total de 1’44’’98 grâce au meilleur temps de cette deuxième manche, délogeant la Suissesse Camille Rast de la première position. A partir de là, la Slovaque a dû faire preuve de patience pour savoir si sa performance serait suffisante pour aller chercher un podium aux Jeux d’hiver, son premier après bien des désillusions à Sotchi puis Pyeongchang. Tout d’abord, Katharina Liensberger est passée derrière elle pour quatorze centièmes de seconde avant que Paula Moltzan manque sa course. Wendy Holdener, quant à elle, a tout donné mais a échoué à douze centièmes de seconde.

Hector et Duerr pourront avoir des regrets, Noens a su remonter



Andreja Slokar, qui a obtenu sa première victoire en Coupe du Monde lors du parallèle de Lech en début de saison, n’a pas pu garder l’avantage sur Petra Vlhova avant le passage de Sara Hector. La Suédoise, euphorique depuis le début des Jeux, a su creuser l’écart sur la Slovaque au deuxième intermédiaire mais elle a fini par enfourcher peu après le troisième et dernier pointage chronométrique. Un échec qui a assuré une médaille à Petra Vlhova mais il restait à en déterminer le métal. Michelle Gisin, partie avec 69 centièmes d’avance, a totalement explosé sur la piste Ice River de Yanqing pour échouer six dixièmes de seconde. Lena Duerr avait alors son destin en main. L’Allemande a su garder l’avantage sur Petra Vlhova jusqu’au dernier intermédiaire mais a coupé la ligne avec 19 centièmes de retard et manque le podium pour sept petits centièmes. Après six médailles aux championnats du monde, dont le titre en slalom géant à Are en 2019, Petra Vlhova réalise son rêve de remporter le titre olympique en slalom devant Katharina Liensberger et Wendy Holdener. Côté Français, avec le 15eme temps de la manche, Nastasia Noens a pu gagner cinq places dans la hiérarchie pour terminer 19eme à près de trois secondes.



JEUX D’HIVER DE PEKIN - SKI ALPIN / SLALOM (F)

Classement final - Mercredi 9 février 2022

1- Petra Vlhova (SLQ) en 1’44’’98

2- Katharina Liensberger (AUT) à 0’’08

3- Wendy Holdener (SUI) à 0’’12

4- Lena Duerr (ALL) à 0’’19

5- Andreja Slokar (SLO) à 0’’22

6- Michelle Gisin (SUI) à 0’’60

7- Camille Rast (SUI) à 0’’77

8- Paula Moltzan (USA) à 1’’20

9- Anna Swenn Larsson (SUE) à 1’’33

10- Aline Danioth (SUI) à 1’’66

…

19- Nastasia Noens (FRA) à 2’’88

…



Si vous avez manqué la première manche…



Lena Duerr a parfaitement profité de son dossard numéro 1 ! En confiance après ses podiums en Coupe du Monde à Levi et Schladming mais également sa quatrième place à Kranjska Gora, l’Allemande a établi d’entrée la marque de référence de la première manche du slalom des Jeux d’hiver de Pékin en 52’’17. Un premier indice concernant la qualité du passage de la native de Munich a été le passage de la numéro 1 mondiale de la discipline cette saison, Petra Vlhova. La Slovaque, qui a lâché six dixièmes de seconde sur le premier intermédiaire, a su limiter les dégâts en toute fin de parcours mais se retrouve à 72 centièmes de Lena Duerr. Celle qui a le mieux rivalisé avec l’Allemand est Michelle Gisin. Après un départ canon et 19 centièmes d’avance au premier intermédiaire, la skieuse d’Engelberg a terminé très fort, reprenant trois dixièmes sur le dernier secteur pour échouer à trois centièmes seulement. En confiance totale après son titre en slalom géant, Sara Hector a réalisé une des meilleures manches de sa carrière en slalom. Egalement partie fort, la Suédoise n’a finalement concédé que douze centièmes à Lena Duerr.

Shiffrin en plein cauchemar, Noens nettement distancée



Entre-temps, Mikaela Shiffrin a confirmé ses difficultés sur la neige de Yanqing. Sortie de piste très tôt à l’occasion de la première manche du slalom géant, celle qui mène le classement général de la Coupe du Monde a payé cher son excès d’engagement dès le premières portes. Sortie du rythme, l’Américaine a alors « mis la flèche » et abandonné ses espoirs de troisième titre olympique après le slalom à Sotchi et le géant à Pyeongchang. Les Etats-Unis vont désormais compter sur Paula Moltzan, sixième à 62 centièmes, pour exister. Une première manche dont le Top 5 est complété par Andreja Slokar et la vice-championne olympique à Pyeongchang Wendy Holdener, séparées d’un seul centième de seconde. Seule Tricolore engagée dans ce slalom olympique, Nastasia Noens a très vite cédé quatre dixièmes de seconde et, tenant son ski sur une piste déjà abimée, elle n’a cessé de perdre du terrain pour concéder deux secondes et demie à Lena Duerr. Une performance qui lui permet de terminer 24eme et d’avoir une position de départ plus favorable en vue de la deuxième manche.



JEUX D’HIVER DE PEKIN - SKI ALPIN / SLALOM (F)

Classement de la 1ere manche - Mercredi 9 février 2022

1- Lena Duerr (ALL) en 52’’17

2- Michelle Gisin (SUI) à 0’’03

3- Sara Hector (SUE) à 0’’12

4- Andreja Slokar (SLO) à 0’’47

5- Wendy Holdener (SUI) à 0’’48

6- Paula Moltzan (USA) à 0’’62

7- Katharina Liensberger (AUT) à 0’’66

8- Petra Vlhova (SLQ) à 0’’66

9- Camille Rast (SUI) à 1’’18

10- Katharina Gallhuber (AUT) à 1’’23

…

24- Nastasia Noens (FRA) à 2’’51

…