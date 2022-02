Ski alpin (F) : Sofia Goggia de retour lors du premier entraînement de la descente

😌 Elle fait plaisir cette image ! Sofia Goggia visiblement soulagée d'être de retour sur les pistes lors du 1er entraînement la descente dames #Beijing2022 pic.twitter.com/rZP4osLYt6

Goggia : « Ma stratégie est de construire ma descente »

Sofia Goggia est prête à tout pour défendre ses chances. Privée des Mondiaux organisés l’an passé à Cortina d’Ampezzo en raison d’une fracture du plateau tibial du genou droit, la native de Bergame a longtemps craint de vivre la même mésaventure cette année. Partie à la faute lors du Super-G organisé le 23 janvier dernier dans la station qui accueillera les prochains Jeux d’hiver et victime d’une entorse du genou gauche avec lésion partielle du ligament croisé et d’une fracture du péroné, Sofia Goggia a tout donné pour revenir à temps pour Pékin et sa présence ce samedi lors du premier entraînement de la descente a confirmé que ses efforts ont fini par payer. Mais, admettant après son passage être à « 5,5 » sur une échelle de 10 concernant sa condition actuelle, l’Italienne a vu du positif après avoir signé le 13eme temps de la première descente d’entraînement sur la piste « The Rock » de Yanqing.Pointée à un peu plus d’une seconde et demie de la Suissesse Priska Nufer, Sofia Goggia a toutefois admis que tout n’était pas encore réglé sur le plan physique. « J'ai encore des douleurs de ci de là, tout n'est pas parti en dix jours, je dois faire avec, a confié la Bergamasque dans des propos recueillis par l’AFP. Mais pour moi les Jeux d’hiver représentent un absolu. Je ne voudrais être nulle part ailleurs, peu importe mon état de santé. » Alors qu’elle n’avait « pas la garantie » d’être présente à Pékin mais que sa « présence est déjà un succès », Sofia Goggia a assuré être « contente » d’avoir pu finir cette première descente d’entraînement. « J'ai aimé la confiance que j'ai affiché au départ. Je me posais des questions ces derniers jours à ce propos, a ajouté l’Italienne. Ma stratégie est de construire ma descente. Aujourd’hui (samedi), je voulais rester légère, donner de l'énergie à mes skis, c'était un bon passage. » Une confiance que les deux derniers entraînements prévus ce dimanche et ce lundi devront permettre de faire grandir.