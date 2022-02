Ski alpin (F) : L'or pour Suter en descente, chute terrible de Cerutti

🇫🇷 L'épreuve de descente féminine est terminée !

Voici le classement de nos Bleues :

10. Laura Gauché

13. Romane Miradoli

Tiffany Gauthier et Camille Cerutti n'ont malheureusement pas pu terminer la course. Nous attendons des nouvelles de Camille 🙏#AllezLesBleus #Pekin2022 pic.twitter.com/ByxEeohCse



JEUX D'HIVER DE PÉKIN / SKI ALPIN (F)

Classement final de la descente - Mardi 15 février 2022



7- Laura Gauche (FRA) à 1"60



13- Romane Miradoli (FRA) à 2"06

Tiffany Gauthier et Camille Cerutti

Championne olympique en titre de descente en ski alpin féminin, Sofia Goggia pensait pouvoir récidiver ce mardi au Centre national de ski alpin de Yanqing. Franchissant la ligne d'arrivée en tête devant deux compatriotes, Nadia Delago et Elena Curtoni, la Bergamasque a observé avec attention la prestation de sa plus grande rivale: Corinne Suter.. Au bénéfice de 16 centièmes de mieux, la championne du monde en titre assoit davantage son hégémonie sur le ski féminin. Vice-championne du monde en titre en Super-G et référence planétaire en descente, Corinne Suter s'adjuge sa première breloque en or à 27 ans. Elle confirme sa montée en puissance entamée il y a plusieurs saisons déjà avec plusieurs victoires en Coupe du monde. Sur la plus haute marche du podium, elle sera accompagnée des Italiennes Sofia Goggia et Nadia Delago, respectivement médaillées d'argent et de bronze. Quant aux Françaises engagées dans cette finale olympique, aucune n'a été en mesure de jouer les premiers rôles. Plus inquiétant même, la chute de Camille Cerutti préoccupe le clan tricolore.Bien qu'elle a réussi la plus belle descente de sa saison en achevant la course dans le top 10, Laura Gauche échoue loin de Corinne Suter (+1.60). Romane Miradoli, 13eme, a accusé pour sa part un retard de +2.06. Les deux dernières chances de médaille française avec Tiffany Gauthier et Camille Cerutti ont par la suite donné lieu à des scénarii inquiétants. Tout d'abord, la première citée a brusquement coupé son effort, visiblement handicapée par une gêne physique. Plusieurs minutes plus tard, sa coéquipière en équipe de France a chuté.. Le temps que les secouristes la prennent en charge, la course avait été interrompue une vingtaine de minutes. Si, aucune nouvelle officielle plus précise à propos de sa blessure n'a filtré jusqu'à présent.2- Sofia Goggia (ITA) à 0"163- Nadia Delago (ITA) à 0"574- Kira Weidle (GER) à 0"715- Elena Curtoni (ITA) à 1"00...