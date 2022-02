Ski alpin (F) : Les Etats-Unis avec Shiffrin sur la descente ?

Mikaela Shiffrin prend toujours plus goût aux épreuves de vitesse. Victorieuse à quatre reprises en Super-G et deux fois en descente sur le circuit de la Coupe du Monde, l’Américaine n’a jamais représenté son pays dans cette dernière discipline dans les grands championnats. Toutefois, la championne du monde du Super-G en 2019 et médaillée de bronze à Cortina d’Ampezzo l’an passé pourrait changer son fusil d’épaule. A l’occasion du premier entraînement de la descente des Jeux d'hiver de Pékin, disputé ce samedi sur la piste « The Rock » de Yanqing, Mikaela Shiffrin s’est engagée et n’a pas démérité. En effet, la native de Vail a pris la neuvième place avec un retard d’un peu plus d’une seconde sur la référence établie par la Suissesse Priska Nufer. « Je n'ai pas encore définitivement décidé, a-t-elle confié après sa descente dans des propos recueillis par l’AFP. J'adorerais disputer la descente, l'entraînement du jour m'a fait faire un pas dans cette direction. »

Shiffrin : « Je me suis sentie solide sur les skis »

Passée totalement à côté des épreuves techniques, avec une sortie de piste en slalom géant puis une nouvelle lors du slalom, Mikaela Shiffrin a un peu relevé la tête avec une neuvième place sur le Super-G dominé par Lara Gut-Behrami. Une descente sur laquelle elle a l’impression de pouvoir faire mieux, sans toutefois affirmer vouloir signer un très bon résultat. « On verra comment les choses évoluent ces jours-ci, il y a des sections de cette piste où les vraies spécialistes de vitesse vont exceller et s'améliorer jour après jour, a ajouté l’Américaine. Moi, je ne sais pas encore où et comment je peux m'améliorer. Mais je me suis sentie solide sur les skis. » Des sensations qui vont permettre à Mikaela Shiffrin de reprendre confiance en vue du combiné alpin, discipline dans laquelle elle est championne du monde en titre et elle aura une carte à jouer après avoir remporté la médaille d’argent à Pyeongchang derrière Michelle Gisin.