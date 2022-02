Worley part à la faute, O'Brien se casse la jambe



JEUX D'HIVER 2022 / SKI ALPIN (F)

Classement final du slalom géant - Lundi 7 février 2022



Coralie Frasse Sombet (FRA) à 2"91

Clara Direz (FRA) à 3"64

Tessa Worley (FRA),

Worley devra prendre des risques



JEUX D'HIVER 2022 / SKI ALPIN (F)

Classement de la première manche du slalom géant - Lundi 7 février 2022

Tessa Worley (FRA) à 1"37

Clara Direz (FRA) à 2"68

Coralie Frasse Sombet (FRA) à 3"35



La consécration pour Sara Hector ! Alors qu’elle n’avait jamais fait mieux que dixième aux Jeux Olympiques, la Suédoise de 29 ans a conquis le Graal ce lundi à Pékin, en remportant la médaille d’or du slalom géant, dont elle était la grande favorite. Leader de la Coupe du Monde de géant, Hector refermait le portillon de départ après avoir gagné la première manche, et elle n’a pas tremblé. Elle a signé le huitième temps de la deuxième manche, qui s’est déroulée sous 80°c mais sans soleil, et cela lui suffit pour s’imposer avec 28 centièmes sur Federica Brignone, qui gagne une place par rapport à Pyeongchang 2018,Pour ses troisièmes JO, après Vancouver 2010 et Pyeongchang 2018, Tessa Worley espérait enfin monter sur le podium à Pékin, mais la « malédiction des porte-drapeaux » a encore frappé, puisque la skieuse française n’est pas parvenue à finir sa deuxième manche. Septième à l’issue du premier run, elle comptait 54 centièmes de retard sur la leader Lara Gut-Behrami au moment où elle a chuté. Une chute heureusement sans gravité mais c’est un abandon pour la Française, qui avait terminé seizième en 2010 et septième en 2018. « J’étais sur le fil, j’avais déjà fait des fautes sur le haut, a-t-elle expliqué au micro de France Télévisions. J’étais un peu en retard car j’ai voulu oser des lignes plus étroites qu’à la première manche. Et voilà, la faute de trop…» Ses deux compatriotes Coralie Frasse Sombet et Clara Direz ont quant à elles terminé 17eme et 19eme après une deuxième manche plus aboutie que la première. A noter également que l’Américaine Nina O'Brien, sixième de la première manche, a lourdement chuté en fin de manche et s’est visiblement cassé la jambe.2- Federica Brignone (ITA) à 0"283- Lara Gut-Behrami (SUI) à 0"724- Katharina Truppe (AUT) à 0"805- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0"966- Thea Louise Stjernesund (NOR) à 1"207- Meta Hrovat (SLO) à 1"358- Marina Gasienica-Daniel (POL) à 1"429- Wendy Holdener (SUI) à 1"6310- Michelle Gisin (SUI) à 1"86...17-19-...Nina O'Brien (USA), Ramona Siebenhofer (AUT)...Leader de la Coupe du Monde de slalom géant, avec trois victoires et cinq podiums, Sara Hector fait figure de favorite des JO de Pékin dans cette discipline, et la Suédoise a parfaitement tenu son rang.Elle a devancé de 30 centièmes l'Autrichienne Katharina Truppe, qui est plus une spécialiste du slalom, et de 42 centièmes l'Italienne Federica Brignone, victorieuse de la médaille de bronze en géant aux JO de Pyeongchang en 2018 et du petit globe de la discipline en 2020. Ces trois skieuses ont créé un petit écart et pourraient se jouer les médailles, lors de la deuxième manche qui débutera à 7h30, car la quatrième, Meta Hrovat, pointe à une demi-seconde du podium provisoire.Coté français, tous les regards étaient tournés vers la porte-drapeau, Tessa Worley, et comme souvent, la skieuse de 32 ans, actuelle deuxième du classement de la Coupe du Monde de géant, a signé une première manche un peu trop prudente. Elle termine à 1"37 de Hector et 95 centièmes de la troisième place. « La première partie était lustrée et piégeuse. Il fallait vraiment respecter les fondamentaux en haut, tout en étant dans l’engagement, a confié Worley au micro de France Télévisions. Ça a été chose faite pour moi, par contre derrière il fallait vraiment oser être dans la vitesse et faire un ski très propre avec des trajectoires très directes.Il y a de la déception, mais on ne lâche rien. En deuxième manche, il faudra pousser toutes les courbes, avoir une grande confiance en son ski, et y aller, car sixième (elle était classée sixième au moment de l’interview, ndlr), ça ne m’intéresse pas. Tout est possible, tout le monde va prendre des gros risques, il faut croire en sa chance, il y a toujours des surprises. » Des surprises, il y en a eu effectivement en première manche, avec les abandons de Marta Bassino et Mikaela Shiffrin, respectivement cinquième et troisième de la Coupe du Monde de géant, qui ont commis des fautes d'intérieur en haut du parcours et ont chuté. Ce n'est pas ce dimanche que l'Américaine remportera sa quatrième médaille olympique, mais ce n'est sans doute que partie remise...2- Katharina Truppe (AUT) à 0"303- Federica Brignone (ITA) à 0"424- Meta Hrovat (SLO) à 0"925- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 1"026- Nina O'Brien (USA) à 1"257-8- Lara Gut-Behrami (SUI) à 1"519- Michelle Gisin (SUI) à 1"6310- Wendy Holdener (SUI) à 1"65...23-26-...Marta Bassino (ITA), Mikaela Shiffrin (USA), Mina Fuerst Holtmann (NOR), Valerie Grenier (CAN)...