Plus d'infos à venir...



JEUX D'HIVER DE PEKIN / SKI ALPIN (F)

Classement final du combiné - Jeudi 17 février 2022

1- Michelle Gisin (SUI) en 2'25"67

2- Wendy Holdener (SUI) à 1'05

3- Federica Brignone (ITA) à 1"85

4- Ester Ledecka (RTC) à 2"65

5- Katharina Huber (AUT) à 3"13

6- Christine Scheyer (AUT) à 3"58

7- Ramona Siebenhofer (AUT) à 4"02

8- Laura Gauché (FRA) à 4"37

9- Marusa Ferk Saioni (SLO) à 4"45

10- Julia Pleshkova (RUS) à 5"03...



Abandons : Romane Miradoli (FRA) , Mikaela Shiffrin (USA), Keely Cashman (USA), Priska Nufer (SUI), Marta Bassino (ITA)



Si vous avez manqué la première manche :



Christine Cheyer n’a jamais fait mieux que onzième dans un combiné en Coupe du Monde, et c’est il y a six ans, mais l’Autrichienne a peut-être attendu le meilleur moment pour signer son meilleur résultat dans cette discipline de plus en plus délaissée.. La skieuse de 27 ans a en effet remporté la descente du combiné des Jeux Olympiques de Pékin, et partira donc avec le dossard 1, sur une piste parfaite, pour le slalom à partir de 7h00. L’Autrichienne a devancé d’un centième la triple championne olympique (en Super-G et en snowboard), Ester Ledecka, et de 14 centièmes sa compatriote Ramona Siebenhofer. Les quatre premières places sont occupées par des spécialistes de la vitesse, puisqu’on retrouve au pied du podium provisoire la Française Romane Miradoli. Auteure d’une belle descente, la skieuse de bientôt 28 ans termine à 53 centièmes de Scheyer mais devant les favorites de ce combiné que sont Mikaela Shiffrin (trois centièmes derrière), Wendy Holdener (46 centièmes derrière) ou encore Michelle Gisin (47 centièmes derrière). « C’était encore une belle descente, a confié Miradoli au micro de France Télévisions. Je n’ai pas eu de super sensations, j’ai sauté un peu partout, je n’ai pas toujours réussi à mettre les pieds où je voulais mais c’était assez rapide. J’ai fait la ligne que je voulais, mais je n’emmène pas suffisamment de vitesse. J’aurais préféré être devant, mais je n’ai pas tant de retard que ça. J’ai fait quatre jours de slalom depuis le début de saison, à raison de trois, quatre manches par jour... »

Le "calvaire" de Gauché

L’autre Française en lice, Laura Gauché, a terminé bien plus loin : 17eme à 1"66. La skieuse de bientôt 27 ans n’a pas mâché ses mots à l’arrivée : « Je suis partie un peu à l’envers. J’ai voulu en mettre beaucoup, un peu trop, et pas dans le bon sens. Je n’étais pas dans le rythme, ça a été un calvaire de haut en bas, a-t-elle reconnu au micro de France Télévisions. Je n’avais plus de jus, les jambes ne me retenaient plus, je me suis assise deux, trois fois. Je me suis toujours relevée, mais… Du coup, sur le slalom je ne joue rien du tout, donc je vais m’envoyer et on verra à l’arrivée. Mais je suis déçue de cette descente, j’ai fait un peu n’importe quoi. » A elle de tout donner en slalom pour remonter au classement !



JEUX D'HIVER DE PEKIN / SKI ALPIN (F)

Classement de la descente du combiné - Jeudi 17 février 2022

1- Christine Scheyer (AUT) en 1'32"42

2- Ester Ledecka (RTC) à 0"01

3- Ramona Siebenhofer (AUT) à 0"14

4- Romane Miradoli (FRA) à 0"53

5- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"56

6- Marusa Ferk Saioni (SLO) à 0"65

7- Keely Cashman (USA) à 0"67

8- Federica Brignone (ITA) à 0"69

9- Nicol Delago (ITA) à 0"70

10- Priska Nufer (SUI) à 0"73

...

17- Laura Gauché (FRA) à 1"66

...



Abandons : Roni Remme (CAN), Elena Curtoni (ITA)