Ski acrobatique (H) : Ruud s'offre le premier titre en Big Air

Birk Ruud écrit l’histoire du Big Air aux Jeux d’hiver. Au lendemain du sacre d’Eileen Gu devant Tess Ledeux lors de l’épreuve féminine, le Norvégien est revenu le tout premier médaillé d’or masculin de la discipline. Un sacre que le natif de Bærum, médaillé d’argent en slopestyle lors des Mondiaux 2019, est allé chercher avant même son troisième et dernier essai. Avec un 1980 Mute, soit cinq tours et demi dans les airs, Birk Ruud a lancé les hostilités, s’installant d’entrée en tête du classement avec 95,75 points. Sur sa deuxième tentative, il a passé un 1800 Bio Mute, soit cinq rotations, qui lui a permis d’ajouter 92,00 points à son total. Pour sa dernière tentative, Birk Ruud s’est offert une petite fantaisie avec le drapeau norvégien dans la main et déployé à l’atterrissage pour fêter son titre de champion olympique, acquis avec un total de 187,75 points. Pour aller chercher la médaille d’argent, Colby Stevenson a su se remettre d’une première tentative manquée.

Stevenson a su se reprendre, Harlaut enfin médaillé

En effet, la réception de son 1620 Nose Butter Japan, soit quatre tours et demie en l’air, a été manquée pour un score de 35,75 points. L’Américain n’a pas abandonné et sa deuxième tentative a été couronnée de succès avec 91,75 points. Sur sa dernière tentative, Colby Stevenson s’est invité sur le podium grâce à un 1800 Cuban, cinq tours en l’air, qui a été valorisé par les juges à 91,25 points. Avec un score total de 183,00 points, l’Américain s’offre la médaille d’argent avec deux points d’avance sur Henrik Harlaut. Six fois médaillé aux X Games, dont trois victoires en Big Air, le Suédois n’avait jamais été en réussite aux Jeux d’hiver mais va repartir de Pékin avec le bronze. Placé à l’issue de ses deux tentatives avec un 1600 Safety puis un 1800 Bio Safety qui lui ont permis de marquer 86,00 puis 90,00 points, Henrik Harlaut a tenté à nouveau sa première figure mais en y mettant plus d’amplitude et une meilleure réception. Récupérant cinq points supplémentaires, il a ainsi pu déloger de la troisième marche son compatriote Oliwer Magnusson.



JEUX DE PEKIN - SKI ACROBATIQUE / BIG AIR (H)

Classement final - Mercredi 9 février 2022

1- Birk Ruud (NOR) 187,75 points

2- Colby Stevenson (USA) 183,00

3- Henrik Harlaut (SUE) 181,00

4- Oliwer Magnusson (SUE) 178,25

5- Leonardo Donaggio (ITA) 172,00

6- Javier Lliso (ESP) 171,50

7- Jesper Tjader (SUE) 170n25

8- Alexander Hall (USA) 160,75

9- Evan McEachran (CAN) 115,50

10- Christian Nummedal (NOR) 110,50

11- Mac Forehand (USA) 80,25

12- Tormod Frostad (NOR) 58,50