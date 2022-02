Ski acrobatique (H) : Rolland en finale du halfpipe

Enfin ! Après une attente interminable, Kevin Rolland a enfin pu débuter sa compétition olympique ! Porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture il y a treize jours, le skieur de 32 ans a dû faire preuve de patience avant d'attaquer les qualifications du halfpipe, épreuve dont il était médaillé de bronze à Sotchi en 2014. Et le natif de Bourg-St-Maurice a franchi le cap, en terminant dixième alors que les douze premiers se qualifiaient pour la finale qui aura lieu samedi à partir de 2h30. Dans ces qualifications où seul le meilleur score des deux manches était pris en compte, Kevin Rolland, a assuré son premier run, en finissant onzième avec 65,25 points. Il devait alors élever le niveau lors du deuxième pour ne pas prendre le risque de se faire éjecter du Top 12, et c’est ce qu’il a réussi, avec une note de 75,25, soit le septième score de la manche. Le Français termine loin de l'Américain Aaron Blunck, qui a raté sa première manche avant d'aller signer une manche notée 92 sur 100 lors de la deuxième.



🇫🇷 Respect Monsieur Kevin Rolland ! Près de trois ans après avoir frôlé la mort, le porte-drapeau français est en finale olympique du halfpipe 💪#ChaletClub #Beijing2022 pic.twitter.com/J8wnji5Ain

— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 17, 2022

Déjà une victoire pour Rolland

Bien sûr, être au départ de ces Jeux Olympiques était déjà une magnifique victoire pour Kevin Rolland, lui qui est passé tout près de la mort en mai 2019 lorsqu'il a chuté lors de sa tentative de record du saut le plus haut du monde. Des images qui lui sont d'ailleurs peut-être revenues en tête quand il a vu le Néo-Zélandais Ben Harrington heurter violemment le bord du pipe avec la tête (il a heureusement fini par se relever au bout de quelques minutes) ou le Finlandais Jon Sallinen percuter un cameraman en haut du pipe, sans gravité non plus a priori. Mais l'essentiel est assuré pour Rolland, qui déteste cette phase de qualifications et pourra se lâcher en finale.



Ouch!



Ben Harrington comes down HARD during his second run of the Freeski Halfpipe qualifiers.#WinterOlympics #Beijing2022 pic.twitter.com/AweLMUXeQB

— Dan Goodwin (@danfromnz) February 17, 2022

JEUX D'HIVER DE PEKIN / SKI ACROBATIQUE (H)

Classement des qualifications du halfpipe - Jeudi 17 février 2022

Kevin Rolland (FRA) : 75,25

2- Nico Porteous (NZL) : 90,53- Birk Irving (USA) : 89,754- David Wise (USA) : 895- Brendan Mackay (CAN) : 87,25...10-...