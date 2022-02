Ski acrobatique (H) : Pas de finale pour Adelisse en Big Air

Si Tess Ledeux a rempli sa mission en se qualifiant pour la finale du Big Air avec le deuxième score, déception en revanche pour son compatriote Antoine Adelisse. Le skieur de 25 ans, qui dispute ses troisièmes Jeux (les premiers en Big Air, qui fait son entrée au programme olympique cette année), a échoué en qualifications. Il faut dire que le Nantais n'abordait pas ces JO dans les meilleures conditions, puisqu'il s'était blessé au dos lors d'un entraînement avant les X-Games le mois dernier. Victime de deux petites fractures, il n'a pas pu participer aux entraînements à Pékin et arrivait sur ces qualifications dans l'inconnu. Et cela s'est vu sur son premier saut, où il n'a signé que la seizième note (79,50) en raison d'une faute en réception, loin derrière les 94,50 de Birk Ruud (aucun lien de parenté avec Casper, le tennisman). Sur sa deuxième tentative, il a fait encore moins bien (66 points, 18eme score des 31 participants). Adelisse pointait alors à la seizième place du classement de ces qualifications où le moins bon des trois sauts n'était pas comptabilisé et où les douze premiers étaient qualifiés pour la finale. Le Français jouait alors sa survie sur le troisième saut, et même s'il a été mieux noté que sur les précédents (83,75 points, 6eme score des participants), cela n'a pas suffi pour entrer dans le Top 12.

Adelisse "un peu dégoûté du jugement"

Antoine Adelisse termine finalement quinzième, à 6,75 points du douzième, le Suédois Jesper Tjader. « Très honnêtement, je ne peux pas être déçu de moi-même, a réagi le skieur tricolore au micro de France Télévisions. Il y a deux semaines, j’étais à l’hôpital, je me suis fracturé deux apophyses en bas du dos et je n’étais vraiment pas du tout sûr de faire les Jeux. J’ai pris des antidouleurs, j’ai fait au mieux, j’ai donné le meilleur de moi-même. Je suis impressionné de ce que j’ai été capable de faire aujourd’hui. Je suis un peu dégoûté du jugement. C’est un sport à jugement, parfois c’est dur, parfois c’est ton sens, mais c’est souvent pas dans le mien en tout cas (sourires). » Mardi, le Norvégien Birk Ruud, qui a remporté ces qualifications avec 7,5 points d'avance sur le deuxième, partira favori pour la médaille d'or.



JEUX D'HIVER 2022 / SKI ACROBATIQUE (H)

Classement des qualifications du slopestyle - Lundi 7 février 2022

1- Birk Ruud (NOR) : 187,75 points

2- Alexander Hall (USA) : 180,25

3- Oliwer Magnusson (SUE) : 177,25

4- Henrik Harlaut (SUE) : 176,50

5- Colby Stevenson (USA) : 174,25

...

15- Antoine Adelisse (FRA) : 163,25

...