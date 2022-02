Ski acrobatique (H) : Nico Porteous sacré en halfpipe, Kevin Rolland 6eme

« On ne va pas risquer de se faire mal »



🙏 "Merci à tout le monde !"

Notre porte-drapeau 🇫🇷 @KevinRolland1 a tout donné dans cette finale du halfpipe mais ce n'est malheureusement pas suffisant pour décrocher une médaille... 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐚̀ 𝐭𝐨𝐢 𝐊𝐞𝐯𝐢𝐧 🙌 #Beijing2022 pic.twitter.com/R7gTdGIkAj



— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 19, 2022

JEUX D'HIVER DE PEKIN / SKI ACROBATIQUE (H)

Classement final du halfpipe - Samedi 19 février 2022

Kevin Rolland (FRA) : 79,25

Kevin Rolland peut être content de lui.Lors de ces Jeux d'hiver 2022, c'est Nico Porteous (Nouvelle-Zélande) qui a remporté l'or dans cette discipline, avec un run noté à 93 points. Ce dernier devance sur le podium deux Américains, à savoir David Wise (90,75) et Alex Ferreira (86,75). Déjà très content d'être là après son grave accident (une chute de plus de 10 mètres) survenu à La Plagne en avril 2019, le natif de Bourg-Saint-Maurice a vu sa note progresser à chaque run., ce qui lui permet de prendre une belle 6eme place, derrière le Canadien Noah Bowman (4eme, avec 84,75) et l'Américain Birk Irving (5eme, avec 80).« C'est beau, je suis en finale. On est arrivé ce matin, les conditions assez dantesques avec beaucoup de vent.J'ai réussi à me battre contre ces conditions, a posé mine de rien deux bons runs et à upgrader sur mon dernier. Il y a eu la petite option, "Est-ce que je vais aller chercher le podium ? Est-ce qu'on fait des choses que je ne maîtrise pas, qui peuvent être dangereuses ?" C'est vrai, j'ai eu une petite décision sage au départ, je me suis dit : "J'ai assez fait souffrir autour de moi, on ne va pas risquer de se faire mal aujourd'hui, on va essayer de faire les choses bien" et c'est ce que j'ai fait donc je suis content, a expliqué Rolland, au micro de France Télévisions. (...) C'était juste magique d'être là-haut. Si je peux passer un message aux gens qui ont des accidents...David Wise (USA) : 90,75Alex Ferreira (USA) : 86,75Noah Bowman (CAN) : 84,75Birk Irving (USA) : 80