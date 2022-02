Ski acrobatique (H) : Doublé américain en slopestyle

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER DE PEKIN - SKI ACROBATIQUE / SLOPESTYLE (H)

Classement final - Mercredi 16 février 2022

Au Parc de halfpipe et slopestyle de Genting, les Etats-Unis ont signé un joli doublé ce mercredi en slopestyle messieurs, une des trois disciplines du ski acrobatique. Une semaine après sa déception en finale du Big Air où il s'est classé 8eme,. Une marque de référence suffisante pour succéder au Norvégien Oystein Braaten au palmarès de cette spécialité car aucun autre concurrent n'a réussi à atteindre la barre symbolique des 90 unités. Son compatriote Nicholas Goepper est celui qui s'en est le plus rapproché lors de son second run avec une note de 86.48 décernée par les juges de la compétition. Récompensé d'une médaille d'argent aux Jeux de Pyeongchang en 2018, cet Américain de l'Indiana repart de Pékin avec une breloque du même métal.dont la prestation a été évaluée à 85.35 par les commissaires. Déçu lui aussi une semaine plus tôt, à l'instar du lauréat du jour, en finale du Big Air avec une 7eme place, il a pris une belle revanche en décrochant la médaille de bronze. Couronné en Big Air mercredi dernier, Birk Ruud a eu l'opportunité de signer un doublé en étant l'avant-dernier concurrent à s'élancer. Or, son run ne méritait guère mieux qu'une note de 79.33 le plaçant au 5eme rang de cette finale de slopestyle. Le médaillé d'argent du Big Air, Colby Stevenson, n'a pas eu plus de chance avec 77.41 points et une 7eme place ce mercredi.Nicholas Goepper (USA) 86.48Jesper Tjader (SWE) 85.35Andri Ragettli (SUI) 83.50Birk Ruud (NOR) 79.33