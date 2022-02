Ski acrobatique (H) : Adelisse forfait pour le slopestyle et la fin de saison

🚨 Information ski acrobatique - Lors d’une chute à l’entraînement de slopestyle ce midi, Antoine Adelisse souffre d’une entorse du genou droit avec lésion du ligament croisé antérieur. Il ne pourra pas prendre part à la suite de la compétition.

— Equipe France (@EquipeFRA) February 14, 2022

« J'ai du mal à trouver les mots »

En effet, le Français a été contraint de déclarer forfait pour le slopestyle à Pékin, dont les qualifications vont débuter ce mardi 15 février à partir de 5h30 (en France). Victime d'une fracture au dos après une grosse chute lors des derniers X Games à Aspen (Etats-Unis), le natif de Nantes avait tout de même pu participer aux qualifications du big air le 7 février dernier. S'il avait raté la finale, car « seulement » 15eme lors des qualifications, Adelisse semblait petit à petit retrouver ses sensations et avaient fait de « super entrainements », comme l'avait expliqué son staff à L'Equipe. Or, à la veille de son entrée en lice dans cette nouvelle épreuve,« Réveillez-moi, dites moi que c’est un cauchemar. Aujourd'hui, durant les derniers entraînements du slopestyle, j'ai chuté.Je ne prendrai ni le départ de demain ni aucun de cette fin de saison. Après tout ce que j'ai vécu pour en arriver là, j'ai du mal à trouver les mots, mais ce qui est sûr c'est que je ne peux pas avoir de regrets, a réagi l'intéressé, via un message posté sur son compte Instagram.Quand je vois ce que j'ai été capable de faire, je ne peux cesser de croire en moi. L'aventure olympique s'arrête là mais comptez sur moi pour revenir encore plus fort. Merci à tous pour votre soutien cette saison, vous me donnez une telle énergie. »