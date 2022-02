Ski acrobatique (F) : Une nouvelle finale pour Ledeux

Une nouvelle finale pour Tess Ledeux ! Six jours après avoir décroché la médaille d'argent en Big Air, la skieuse française de 20 ans disputera également la finale du slopestyle, ce mardi. Les qualifications avaient été reportées d'une journée en raison des mauvaises conditions météo dimanche, et la vice-championne olympique ne s'est pas ratée, malgré une petite frayeur. Si le Big Air faisait son apparition aux JO cette année, ce n'est pas le cas du slopestyle, au programme depuis 2014, et les concurrentes s'alignent pour la plupart sur les deux épreuves. Sacrée championne du monde de slopestyle en 2017, Tess Ledeux figure parmi les favorites pour une médaille, au même titre que la Chinoise Ailing Eileen Gu, qui l'a battue de justesse en finale du Big Air. Pourtant, lors de ces qualifications où seule la meilleure des deux manches est prise en compte pour définir les douze qualifiées, la Française a tremblé. Elle a en effet chuté lors de la première manche et n'a reçu que la 20eme note (22,13). Mais le niveau de cette première manche n'était pas particulièrement élevé, avec très peu de runs propres, à l'exception de celui de la Norvégienne Johanne Killi et de l'Estonienne Kelly Sildaru. Ledeux devait donc assurer en deuxième manche, sans prendre des risques inconsidérés, et c'est ce qu'elle a fait. Avec une note de 68,13, soit le sixième score de la manche, la Française se classe huitième des qualifications et verra donc bien la finale, où elle prendra à coup sûr plus de risques pour jouer la médaille. Killi et Sildaru seront à surveiller, tout comme Gu, finalement troisième après avoir elle aussi signé une première manche moyenne. En revanche, la championne olympique en titre Sarah Hoefflin et la troisième des derniers X-Games, Megan Oldham, ne sont pas parvenues à se qualifier. Rendez-vous à 2h30 la nuit prochaine pour la finale !



La réaction de Tess Ledeux (au micro de France Télévisions) :

« J’étais tendue pour le premier run. Ce n’était pas facile. On commence à être très très fatiguées, on enchaîne beaucoup. Mais je vais chercher au plus profond, je vais puiser tout ce que j’ai. Dans le deuxième run, il fallait faire simple et propre. J’ai fait simple, j’aurais pu faire plus propre. Je suis soulagée. Je ne pouvais pas faire vraiment mieux avec ma forme du jour. C’est très long. On en peut plus, on est toutes épuisées, ça enchaîne beaucoup. On en est à notre onzième ou douzième jour de ski, ça fait beaucoup. Le fait que ça a été reporté dimanche, ce n’est pas facile mentalement de se remobiliser, de trouver toutes les ressources nécessaires. C’est pour ça que la joie de poser ce run, c’était assez fou. »



JEUX D'HIVER DE PEKIN / SKI ACROBATIQUE (F)

Classement des qualifications du slopestyle - Lundi 14 février 2022

1- Kelly Sildaru (EST) : 86,15 points

2- Johanne Killi (NOR) : 86

3- Ailing Eileen Gu (CHN) : 79,38

4- Maggie Voisin (USA) : 72,78

5- Anastasia Tatalina (RUS) : 72,03

...

9- Tess Ledeux (FRA) : 68,13

...