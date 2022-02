Ski acrobatique (F) : Naeslund sacrée en skicross, Grillet Aubert éliminée en quarts

Il lui a fallu attendre de très longues minutes, mais Sandra Naeslund a enfin pu exulter. La Suédoise de 25 ans, championne du monde 2017 et 2021 de skicross et victorieuse de la Coupe du Monde en 2018 et 2020, est enfin devenue championne olympique, à l'issue d'une finale indécise où les juges ont mis beaucoup de temps à étudier le moindre fait de course pour entériner le classement final. Sa victoire a finalement été validée, devant la Canadienne Marielle Thompson et l'Allemande Daniela Maier, qui récupère une médaille de bronze suite au déclassement de Fanny Smith. La Suissesse avait en effet gêné l'Allemande selon le jury, ce qui ne semblait pourtant pas très flagrant, et Maier était d'ailleurs la première à être dubitative sur la décision des juges. Cinquième à Sotchi et quatrième à Pyeongchang, Naeslund décroche en tout cas le Graal, pendant que Thompson s'offre une deuxième médaille olympique après celle en or décroché à Sotchi, et que Maier ouvre son palmarès aux JO. Pour Fanny Smith, médaillée de bronze il y a quatre ans, il s'agit en revanche d'une grosse désillusion, même si le clan suisse a toujours la possibilité de faire appel.

Grillet Aubert impuissante en quarts

Côté français, les espoirs reposaient sur Jade Grillet Aubert et Alizée Baron, mais cette dernière a été contrainte de déclarer forfait à la dernière minute en raison d'une blessure au dos. La jeune Jade Grillet Aubert (24 ans), cinquième de la Coupe du Monde (menée par Naeslund, devant Smith et Thompson) a d'abord terminé seizième (sur 25) de la manche de classement. Elle a ensuite eu la chance de se trouver dans un huitième de finale à seulement trois skieuses, où les deux meilleures étaient qualifiées. Malgré un très mauvais départ, elle est parvenue à remonter pour finir deuxième derrière une certaine Sandra Naeslund. Mais en quarts de finale, même si elle est beaucoup mieux partie, Jade Grillet Aubert n'a jamais réussi à quitter la quatrième et dernière place de sa course remportée par... Naeslund. Elle était un peu partagée à la fin de sa journée : « Sur les huitièmes, j’ai loupé clairement ma sortie de porte. En quarts, j’ai essayé de jouer jusqu’en bas. Le départ s’est bien mieux passé, j’ai essayé de saisir ma chance mais ce n’est pas passé. Je suis tellement déçue… J’avais à cœur de faire quelque chose de bien. Ça reste quand même une bonne journée, j’ai skié avec le sourire, je peux retenir ça, j’ai donné ce que j’avais à donner. Mais je suis déçue. Ce sont mes premiers Jeux, je suis passée un peu par toutes les émotions », a-t-il confié au micro de France Télévisions. Vendredi, ce sont les hommes qui entreront en lice, et notamment Terence Tchiknavorian, co-leader de la Coupe du Monde, sur qui la délégation française compte beaucoup.



JEUX D'HIVER DE PEKIN / SKI ACROABATIQUE (F)

Classement de la finale du skicross - Jeudi 17 février 2022

1- Sandra Naeslund (SUE)

2- Marielle Thompson (CAN)

3- Daniela Maier (ALL)

- Fanny Smith (SUI) déclassée



Classement de la petite finale

1- Brittany Phelan (CAN)

2- Courtney Hoffos (CAN)

3- Hannah Schmidt (CAN)

4- Sami Kennedy-Sim (AUS)