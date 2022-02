Ski acrobatique (F) : Ledeux qualifiée facilement pour la finale du Big Air

Tess Ledeux dans ses oeuvres ⛷️



Vers un duel Ledeux - Oldham ?

JEUX D'HIVER / SKI ACROBATIQUE (F)

Classement des qualifications du Big Air - Lundi 7 février 2022

Tess Ledeux (FRA) : 171



Mettez vos réveils la nuit prochaine à 3h00, car la France a une belle chance de décrocher une médaille d'or aux Jeux de Pékin ! Tess Ledeux, grande favorite de l'épreuve de Big Air, qui fait ses débuts au programme olympique cette année, a parfaitement tenu son rang lors des qualifications. Sur le site de Shougang, situé dans la banlieue de Pékin, au-dessus d'une ancienne aciérie, et qui est d'ailleurs le seul site permanent de Big Air au monde, la Française de 20 ans a terminé deuxième des qualifications, dont les douze premières se qualifiaient pour la finale. Chaque skieuse devait effectuer trois sauts, et seuls les deux meilleurs étaient retenus pour le classement.Le deuxième a été moins réussi (80,50, cinquième meilleur saut) mais cela lui a suffi à assurer la qualification. Son troisième saut a en effet été raté, avec une petite chute à l'arrivée et sa note de 20 n'a pas été comptabilisée.Tess Ledeux (qui est la cousine de Kevin Rolland, porte-drapeau de la délégation française) n'a pas tout donné lors de ces qualifications, réservant probablement son "double cork 1620" (double rotation verticale désaxée, couplée à 4,5 tours sur elle-même), qui lui avait permis de remporter les prestigieux X-Games le mois dernier, lors de la finale., avant de chuter elle aussi sur le troisième, et qui finit avec 0,25 points de plus que Ledeux. Loin derrière, la Norvégienne Sandra Eie est troisième, avec un meilleur saut à 84,50. Les trois manches de la finale se dérouleront dans la nuit de lundi à mardi à 3h00, 3h22 et 3h45.2-3- Anastasia Tatalina (RUS) : 163,254- Sandra Eie (NOR) : 1625- Eileen Ailing Gu (CHN) : 161,25...