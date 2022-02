Ski acrobatique (F) : Ledeux en argent sur le Big Air, Gu sacrée championne olympique

🇫🇷 TESS LEDEUX VICE-CHAMPIONNE OLYMPIQUE ! 🥈

A seulement 20 ans, notre tricolore écrit encore l'histoire en montant sur le premier podium olympique du big air 💫#AllezLesBleus #Pekin2022 pic.twitter.com/Y5moupmh8w



— Equipe France (@EquipeFRA) February 8, 2022

Gu a imité Ledeux à la perfection

JEUX D'HIVER DE PEKIN - SKI ACROBATIQUE / BIG AIR (F)

Classement final - Mardi 8 février 2022

Tess Ledeux y a cru jusqu’au bout ! Quatre ans après la déception de son élimination dès les qualifications du slopestyle à Pyeonchang, la skieuse de La Plagne a tout donné pour aller chercher le titre olympique du Big Air sur le site de Shougang. Mais, devant son public, Eileen Gu a apporté une réponse éclatante à la Tricolore. Un concours qui a commencé très fort pour Tess Ledeux qui, deux semaines après avoir sorti son double cork 1620 lors des X Games, a une nouvelle fois posé cette figure qu’elle a été la première à réaliser en compétition. Avec un score de 94,50 points, la Française s’est installée en tête de la hiérarchie puis, grâce à un switch 1440 Japan noté 93,00 points, elle a confirmé l’ascendant pris sur la concurrence au terme du deuxième essai. Toutefois, c’était sans compter sur Eileen Gu qui a sorti une dernière carte de sa manche. La native de San Francisco, Chinoise par sa mère, a tenté le tout pour le tout sur son dernier saut.En effet, Eileen Gu est devenu la deuxième à poser le double cork 1620, soit quatre rotations et demie sur elle-même. Les juges ont accordé à la skieuse de 18 ans alors accordé une note de 94,50 points, avec une première place au cumul des deux meilleures performances. En effet, sur son premier saut, Eileen Gu avait reçu 93,75 points avec un 1440 parfaitement posé. Sous pression, Tess Ledeux a tenté de répondre avec un 1440 et deux « grab », c’est-à-dire une figure dans laquelle elle attrape ses skis. Toutefois, la réception n’a pas été idéale pour la Tricolore et cela s’est immédiatement ressenti sur les notes. Noté avec seulement 73,50 points, ce troisième essai n’a pas été retenu pour Tess Ledeux. Avec un total de 187,50 points, la Française s’incline dans la course à la médaille d’or pour 0,75 points par rapport à Eileen Gu, qui apporte une nouvelle médaille d’or à la Chine. Le podium est complété par la Suissesse Mathilde Gremaud avec 182,50 points.Tess Ledeux (FRA) 187,50Mathilde Gremaud (SUI) 182,50Megan Oldham (CAN) 178,00Kirsty Muir (GBR) 169,00Sarah Hoefflin (SUI) 158,75Johanne Killi (NOR) 153,25Olivia Asselin (CAN) 147,50Anni Karava (FIN) 136,50- Anastasia Tatalina (RUS) 122,50Darian Stevens (USA) 75,00Sandra Eie (NOR) 64,50