Ski acrobatique (F) : Gu, la reine des neiges de ces Jeux

Elle était princesse. Elle est désormais la reine. 👑 🥇🥇🥇

En remportant l'or du halfpipe, Ailing (Eileen) Gu s'offre une 3e médaille à #Beijing2022 à seulement 18 ans ! 😮👏👏 https://t.co/6Y74rKFSqQ#skiacrobatique I @FISfreestyle pic.twitter.com/27K1GqAzoy



— Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) February 18, 2022

Elle entre dans l'histoire des Jeux

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER DE PEKIN - SKI ACROBATIQUE / HALFPIPE (F)

Classement final - Vendredi 18 février 2022

Véritable star médiatique de ces Jeux d'hiver de Pékin, Eileen Gu a tout pour plaire. Cette binationale, Sino-Américaine, a finalement choisi de représenter l'Empire du milieu pour Pékin 2022, pour le plus grand bonheur du pays organisateur.. Cette skieuse acrobatique l'a une nouvelle fois prouvé ce vendredi lors de la finale du halfpipe féminin.Dernière concurrente à s'élancer,qui avait pourtant signé un joli score de 89. Championne olympique en titre, la Canadienne a élevé son niveau lors de ses deux passages suivants, voltigeant plus haut et réalisant des figures plus audacieuses. En vain. En dépit d'une belle amélioration avec ses notes de 90 puis de 90.75, elle a par la suite assisté à une nouvelle démonstration de la grâcieuse Eileen Gu.Non contente de son premier run déjà extraordinaire, la Chinoise s'est sublimée pour frapper encore plus fort.. Un chef-d'œuvre en guise de conclusion dans cette olympiade qu'elle a marqué de son empreinte. Titrée en big air et médaillée d'argent en slopestyle, avec son triomphe en halfpipe elle devient la première athlète médaillée dans les trois disciplines du ski acrobatique. Grandiose.Cassie Sharpe (CAN) 90.75Rachael Karker (CAN) 87.75Kelly Sildaru (EST) 87Li Fanghui (CHN) 86.50Hanna Faulhaber (USA) 85.25Kexin Zhang (CHN) 78.75Amy Fraser (CAN) 75.25Zoe Atkin (GBR) 73.25- Brita Sigourney (USA) 70.75