Skateboard (F) : Larcheron sortie dès les qualifications du park

🇫🇷 Madeleine Larcheron se classe 13e des qualifications de park 🛹. Pour atteindre la finale, il fallait terminer dans les 8 premières. À seulement 15 ans, notre benjamine de l'équipe de France s'est bien défendue face à la concurrence internationale !#AllezLesBleus #Tokyo2020

— Equipe France (@EquipeFRA) August 4, 2021

Madeleine Larcheron a tout donné mais le niveau était sans doute trop haut. Seule Tricolore engagée dans les qualifications de l’épreuve féminine de park. Avec un score de 32,34 points lors de son premier passage, la plus jeune membre de l’équipe de France olympique à Tokyo n’a pas été en mesure d’améliorer sa performance, marquant 26,42 points puis 32,15 points lors de ses deux derniers passages. Son premier score étant conservé, Madeleine Larcheron ne prend que la 13eme place de ces qualifications mais s’est montrée satisfaite de ses performances. « Je me suis éclatée sur mes runs. Je l'ai mis en entier, deux fois. Je suis tombée sur celui du milieu mais on s'en fiche, c'est pas grave. De toute façon, j'étais pas venue là pour faire un truc de malade, j'étais venue là pour m’amuser, a confié la Française dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Je pense que j'ai accompli ma mission. Oui, ça me donne envie de continuer les compétitions, mais je n'oublie pas de m'amuser à côté car les compétitions, c'est assez strict. Je vais continuer à m'amuser, faire n'importe quoi avec mes amis, j'ai que 15 ans, autant en profiter ! Les JO de Paris 2024, je ne sais si je vais y aller. Ces JO-là étaient même pas un objectif, j'étais là pour m'amuser et faire de mon mieux. Alors si je vais à Paris 2024, je ferai la même : m'amuser, profiter et faire de mon mieux. Là, ça a payé, je suis dans le Top 14, ce qui est très bien. » Après avoir dominé les qualifications, la Japonaise Misugu Okamoto n’a pas confirmé avec la quatrième place de la finale. Le Japon signe toutefois un doublé avec Sakura Yosozumi (60,09 points) devant sa compatriote Kokona Hiraki (59,04 points) alors que le bronze revient à la Britannique Sky Brown (56,47 points).