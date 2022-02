Short Track : Seul Fercoq a répondu présent

🇫🇷 Le 1000m masculin de patinage de vitesse sur piste courte a débuté ! Ca passe en quart de finale pour Quentin Fercoq, 2e de sa série !#AllezLesBleus #Pekin2022

— Equipe France (@EquipeFRA) February 5, 2022

Fercoq passe, Lepape stoppé sur le 1000m



🇫🇷 Ca s'arrête aux portes des demies pour notre relais mixte en patinage de vitesse sur piste courte. #AllezLesBleus #Pekin2022

— Equipe France (@EquipeFRA) February 5, 2022

Les Bleus stoppés d’entrée sur le relais mixte

La première journée des épreuves de short track n’a pas été faste pour l’équipe de France. A l’occasion des séries du 500m féminin, aucune des deux Tricolores engagées n’a été en mesure de rejoindre les quarts de finale. Engagée dans la première série, Tifany Huot Marchand a très vite vu ses espoirs de qualification s’évanouir. Une erreur d’appui dans un virage l’a envoyé au sol dès le premier tour de la course. Bouclant la distance en 54’’758, la native de Besançon a pris la quatrième et dernière place. Dans la foulée, Gwendoline Daudet a essayé de sauver l’honneur des Bleues dans cette première épreuve de la quinzaine. Mais, malgré beaucoup de volonté, la Francilienne n’a pu qu’observer de loin la lutte pour les deux premières places. Avec un temps de 45’’515, la Tricolore termine quatrième de sa série et voit son parcours s’arrêter d’entrée.Sur le 1000m masculin, Quentin Fercoq a connu plus de réussite… mais ça s’est joué à un cheveu ! Engagé dans la deuxième série, le sociétaire du club du Havre s’est immédiatement mis aux avant-postes pour viser une des deux premières places. Si le Chinois Ziwei Ren l’a emporté (1’23’’772), le Tricolore valide son billet pour les quarts de finale pour 29 millièmes de seconde face au Néerlandais Jens van’t Wout (1’23’’917 contre 1’23’’946). Sébastien Lepape, quant à lui, n’a pas connu la même réussite. Très offensif dès les premiers tours de course, le natif de Montivilliers a pris des risques en tentant de passer par l’extérieur. Une initiative qui s’est retournée contre lui. Un déséquilibre lui a fait perdre le contact avec le peloton et l’a contraint à la quatrième place (1’26’’069).Après leurs fortunes diverses en individuel, Gwendoline Daudet, Quentin Fercoq, Tifany Huot Marchand et Sébastien Lepape ont alliés leurs efforts lors du relais mixte, nouvelle épreuve ajoutée au programme olympique du short track. Toutefois, le résultat n’a pas été à la hauteur des attentes lors des quarts de finale. Derniers de leur course en 2’51’’221, les Tricolores ont vu leur parcours s’achever dès leur entrée en lice. Le tout premier titre olympique de la discipline est revenu à la Chine, qui ouvre à cette occasion son compteur de médailles, mais le pays-hôte de ces Jeux d’hiver de Pékin a remporté la finale avec une marge de seulement seize millièmes de seconde (2’37’’348 contre 2’37’’364). La médaille de bronze revient à la Hongrie (2’40’’900) alors que le Canada a été disqualifié.