Fin du rêve pour Quentin Fercocq (22 ans). Notre jeune représentant français en short-track 1000m ne verra pas les demi-finales de ces Jeux d'hiver. Ce lundi, deux jours après avoir validé son billet pour les quarts de finale, le Tricolore a dû se contenter de la troisième place du deuxième quart au programme. Seuls les deux premiers étaient qualifiés pour la suite, ainsi que les deux meilleurs troisièmes au temps. Fercoq, qui avait bouclé son quart de finale en 1'24”411, ne remplissait aucun des deux critères. Il n'ira donc pas plus loin. Mais à entendre ensuite sa réaction au micro de France Télévision, ce quart de finale disputé aux côtés de ce qui se fait de mieux ou presque dans sa discipline constituait une sorte de victoire avant l'heure.

Fercoq : "Encore un peu de chemin à parcourir"

"C'est clairement une grande expérience car j'avais dans la course le leader actuel de la Coupe du monde sur 1000m, le champion du monde en titre et le champion du monde juniors en 2018, et moi qui n'ai aucune médaille, c'est vraiment que du bonheur de courir contre ces mecs-là, j'espère que la prochaine fois, j'arriverai à les battre, mais il y a encore un peu de chemin à parcourir et d'entraînement", analysait avec beaucoup de lucidité celui qui, tel un vieux briscard alors qu'il n'est âgé que de 22 ans, avait longtemps occupé la deuxième place, avant de se faire dépasser par le Sud-Coréen Lee, vainqueur de ce quart de finale. Mais Fercoq a surtout vu s'envoler tous ses rêves de qualification lorsque le Japonais Yoshinaga, sorti de sa ligne (et justement sanctionné), est venu lui barrer la route et l'a ainsi empêché de pouvoir arracher la deuxième place, synonyme de billet pour les demi-finales. Samedi, le Français avait validé son billet pour 29 millièmes de seconde. Il espérait refaire le même coup ce lundi. C'est malheureusement raté.