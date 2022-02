Short-track (F) : Daudet et Huot Marchand éliminées en quarts de finale du 1500m

Toujours pas de résultat probant pour l'équipe de France de short-track... Ce mercredi, c'est le 1500m féminin qui était au programme et les deux Françaises en lice n'ont pas passé le cap des quarts de finale. Placée dans le premier quart, Gwendoline Daudet (23 ans), qui avait déjà terminé 23eme du 1000m, 29eme du 500m et douzième du relais par équipes mixtes, a fini sixième et dernière de sa course, à près de trois secondes de la gagnante, la Sud-Coréenne Minjeong Choi, qui a ensuite battu le record olympique en demi-finale. Pas mieux pour Tifany Huot Marchand (27 ans), qui avait fini 30eme du 500m et avait été pénalisée sur 1000m, et qui a elle aussi terminé dernière de son quart de finale, à plus de trois secondes de la gagnante, la Canadienne Courtney Sarault, qui n'a ensuite pas réussi à se qualifier pour la finale A.. Une finale qui se déroulera à 14h18. Les Jeux Olympiques se terminent donc de cette façon pour l'équipe de France de short-track qui n'a pas réussi à faire mieux que ses devancières, avec aucune médaille remportée, dans ce sport présent au programme olympique depuis 1992.



