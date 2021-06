Serbie : Jokic ne verra pas Tokyo

En vacances depuis dimanche soir et l'élimination des Denver Nuggets par les Phoenix Suns (4-0) en demi-finales de la Conférence Ouest, Nikola Jokic compte bien profiter de son repos le plus longtemps possible. C'est pourquoi celui qui a été élu MVP de la saison régulière, après avoir disputé 72 matchs sur 72 possibles, a annoncé ce mardi qu'il ne prendrait pas part au Tournoi de qualification olympique avec son pays.



La Serbie doit en effet disputer un TQO à domicile, à Belgrade, du 29 juin au 4 juillet, avec la République dominicaine et la Nouvelle-Zélande dans son groupe (et Porto Rico, l'Italie et le Sénégal dans l’autre groupe pour croiser en demi-finales, et seul le vainqueur du tournoi verra Tokyo, où il sera placé dans le groupe B avec l'Australie et le Nigéria), mais son pivot de 26 ans sera absent. « À mon plus grand regret, et malgré ma volonté, je dois annoncer que je ne pourrai pas jouer avec l’équipe nationale. Mon corps a besoin d’un long moment de repos pour récupérer. Je dois l’accepter. Je suis sûr que les gars ont les qualités pour faire un résultat sans moi", a écrit Nikola Jokic dans un communiqué.



Jokic avait déçu à la Coupe du Monde 2019

C'est donc un gros coup dur pour la Serbie, qui va devoir se passer de son meilleur joueur, qui a tourné à 26,4 points, 10,8 rebonds et 8,6 passes de moyenne cette saison. Cependant, la présence de Jokic à la Coupe du Monde 2019 n'avait pas permis à la Serbie de dépasser les quarts de finale. Avec son pivot loin d'être dans sa meilleure forme physique,Mais avec des joueurs comme Bogdan Bogdanovic, Nemenja Bjelica ou Boban Marjanovic (s’ils confirment leur présence), les vice-champions olympiques 2016 semblent avoir les moyens de se sortir de ce TQO et d’aller à Tokyo.