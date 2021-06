Semenya ne verra pas Tokyo

Semenya ne veut pas s'arrêter là

Après le Français Mahiedine Mekhissi mardi sur 3000m steeple, c’est une autre médaillée olympique qui a dit adieu aux Jeux Olympiques de Tokyo ce mercredi, et non des moindres ! Caster Semenya, championne olympique du 800m en 2012 à Londres et en 2016 à Rio, n’est pas parvenue à se qualifier pour ses troisièmes JO. Mais il faut dire que la Sud-Africaine de 30 ans n’a plus le droit de courir sur sa distance de prédilection, le 800m,. Semenya, triple championne du monde 2009, 2011 et 2017 du 800m, s’est donc rabattue sur le 5000m, mais elle n’est pas parvenue à réussir les minimas avant la date-limite. Elle devait signer un chrono de 15’10 maximum, mais n’a pu faire mieux que 15’50’’12 ce mercredi à l’occasion du meeting de Liège, en Belgique.C’était la cinquième fois que la Sud-Africaine s’alignait sur cette distance cette saison, et elle avait réussi à faire un meilleur chrono à Durban il y a un mois (15’32’’14, record personnel), mais c’était encore trop loin des minimas. «», a déclaré l’athlète dans les colonnes du Soir ce mercredi. Même si elle avait réussi les minimas, Caster Semenya n'aurait, a priori, pas pu viser une médaille à Tokyo sur 5000m, puisque les Ethiopiennes Gudaf Tsegay, Ejgayehu Taye et Senbere Teferi dominent la discipline cette année, avec des chronos entre 14'13 et 14'15. La Sud-Africaine a désormais trois ans pour abaisser son chrono et essayer de participer aux JO de Paris. Elle aura alors 33 ans.