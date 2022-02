Saut à skis (F) : Pagnier 11eme sur le tremplin normal individuel

Coline Mattel reste pour l'instant la seule Française médaillée aux Jeux Olympiques en saut à ski féminin. C'était à Sotchi, en 2014, pour le début de la discipline aux Jeux Olympiques. Joséphine Pagnier, seule représentante tricolore en finale du tremplin normal individuel, a terminé onzième ce samedi. Agée de seulement 19 ans, la Franc-Comtoise dispute ses premiers JO et elle en a pris plein les yeux, terminant au même rang que son classement actuel à la Coupe du Monde, et respectant ainsi la logique. La Française s'est envolée à 78,5 mètres lors de son saut final et les cinq juges lui ont attribué la note de 16 sur 20.

La Slovénie au sommet

C'est la Slovénie qui a triomphé lors de cette première épreuve de saut des JO, avec trois sauteuses dans le Top 5 ! A commencer par Ursa Bogataj, qui décroche son premier titre olympique à 26 ans, après avoir sauté à 100 mètres et obtenu une note moyenne de près de 17,5 sur 20. Elle a devancé l'Allemande Katharina Althaus (94 mètres de distance, près de 18 de moyenne) et une autre Slovène, Nika Kriznar, qui décroche le bronze avec un saut à 99,5 mètres et une moyenne de 17,5. Rappelons que la leader de la Coupe du Monde, l'Autrichienne Marita Kramer, avait été contrainte de déclarer forfait après avoir été testée positive au coronavirus. Ce dimanche, c'est l'épreuve masculine sur tremplin normal qui sera au programme, sans le moindre Français.



JO DE PEKIN / SAUT A SKIS (F)

Classement du tremplin normal individuel - Samedi 5 février 2022

1- Ursa Bogataj (SLO) : 239 points

2- Katharina Althaus (ALL) : 236,8pts

3- Nika Kriznar (SLO) : 232pts

4- Sara Takanashi (JAP) : 224,1pts

5- Ema Klinec (SLO) : 215,4pts

...

11- Joséphine Pagnier (FRA) : 179,5pts

...