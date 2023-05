Rugby à 7 : la porte est ouverte pour Dupont en vue des Jeux Olympiques 2024

Antoine Dupont sera-t-il aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 ? Cela semble clairement impossible au niveau du rugby à XV puisque la discipline n'est plus présente aux Jeux depuis ... 1924 et la dernière édition à Paris. Mais la star du Stade Toulousain et de l'équipe de France pourrait bien débarquer au sein du rugby à 7, lui qui avait confié son envie de participer aux Jeux à Paris en allant dans cette discipline qui lui est totalement inconnue. Il y a quelques mois, lors d'un entretien à RTL, Dupont confirmait son envie d'en être: "De se dire qu'on a une partie de notre sport qui y figure et de jouer [les Jeux olympiques] à Paris, ça donne énormément envie (...) Il y a une volonté de ma part de mettre des choses en place pour pouvoir y participer". Et bonne nouvelle pour lui, la porte vient d'être ouverte par Jérôme Daret, sélectionneur des Bleus à 7. Dans les colonnes de Sud Ouest, ce dernier a indiqué que Dupont serait un joueur de poids mais il a tout de même calmé le jeu.

"Antoine Dupont, c’est le choix numéro 1. Si lui veut faire les JO, quel entraîneur peut le refuser? Si ça se fait, ce sera de manière intelligente et constructive. En ayant l’ambition aussi de voir aussi s’il se sent bien dans ce jeu, dans cette discipline différente du XV. On l’a vu par le passé avec des joueurs comme Radradra, qui était un des tops joueurs engagés aux derniers JO mais n’a pas performé. Et aussi avec Sonny Bill Williams, Quade Cooper, Juan Imhoff, des joueurs qui sont passés complètement à côté. Les choses se travaillent, se construisent. Si Antoine Dupont veut faire les JO, il y aura discussion, et on verra...", a confié Daret, qui ne veut pas prendre Dupont juste pour l'aura de la star. Il veut ainsi que Dupont s'adapte à un jeu spécifique, dans le cas où il serait sélectionné.

Pour l'heure, le joueur du Stade Toulousain va se concentrer sur la Coupe du monde en France à partir de septembre, avant de penser au Six Nations 2024. Mais s'il vient à faire les Jeux avec les Bleus du rugby à 7, alors il devrait avoir peu de temps à consacrer au Stade Toulousain la saison prochaine. Le demi de mêlée devra, en plus, obtenir l'autorisation de son club. Mais il est prêt à tout pour être présent aux Jeux et avoir Dupont serait une image de marque pour la compétition.