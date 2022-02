Quatorze médailles, cinq titres... Retour sur les performances des Bleus

Avant d'arriver à Pékin, l'objectif était clair : faire aussi bien qu'en 2014 à Sotchi et en 2018 à Pyeongchang, à savoir quinze médailles. A l'arrivée, le bilan des Bleus dans ces Jeux d'hiver 2022 est légèrement moins bon avec quatorze breloques obtenues en Chine, dont cinq titres olympiques. Au tableau des médailles, la France termine tout de même dans le Top 10, bien loin de la Norvège et ses 16 sacres. La Cérémonie d'Ouverture à peine digérée, les Tricolores n'ont pas mis longtemps pour ouvrir leur compteur. En effet, le 5 février dernier, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin ont pris l'argent sur le relais mixte en biathlon. Deux jours plus tard, Johan Clarey a lui créé la sensation en ski alpin en en faisant de même sur la descente, alors que Chevalier-Bouchet obtenait de son côté sa deuxième médaille d'argent, sur l'individuel cette fois. De l'argent encore, le 8 février, pour Tess Ledeux sur le Big Air (ski freestyle). Cette dernière a même un temps cru se parer d'or, avant que la Chinoise Eileen Gu fasse d'un rien légèrement mieux qu'elle (pour 0,75 point).

Le biathlon français au rendez-vous

Après les larmes de la cousine de Kevin Rolland, la France a rapidement retrouvé le sourire grâce à Fillon Maillet. En effet, sur l'individuel, le biathlète jurassien a décroché peu après la première médaille d'or des Tricolores lors de ces Jeux d'hiver. Le lendemain, après le bronze à Sotchi, Chloé Trespeuch a cette fois pris l'argent en snowboard cross. Quelques jours plus tard, « QFM » a refait parler de lui avec l'argent sur le sprint, lui qui était alors bien entouré sur le podium par les frères Boe. Le 13 février, Mathieu Faivre a ramené une nouvelle breloque en ski alpin avec le bronze sur le géant, un an après son titre mondial à Cortina d'Ampezzo. Peu après, Fillon Maillet a lui continué sa moisson avec son deuxième titre olympique, avec l'or sur la poursuite. Toujours ce jour-là, le plus prolifique de la quinzaine à Pékin, Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clément Parisse et Maurice Manificat ont obtenu le bronze sur le relais en ski de fond. Attendus, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron n'ont par la suite pas déçu pour la Saint-Valentin avec l'or en danse sur glace.

Cap maintenant sur 2026

Le lendemain, c'est un nouveau relais français qui est monté sur un podium. En effet, Fabien Claude, Simon Desthieux, ainsi que Fillon Maillet et Jacquelin se sont parés d'argent en biathlon. Le deux dernières médailles françaises sont ensuite venues de Clément Noël, titré sur le slalom le 16 février, puis de Justine Braisaz-Bouchet, également sacrée lors de la Mass Start en biathlon le 18. Finalement, cette 15eme médaille tant espérée aurait pu revenir notamment à Perrine Laffont ou à Alexis Pinturault, deux Bleus attendus mais qui n'ont pas pu monter sur un podium pendant cette quinzaine chinoise. Au final, le bilan des Tricolores reste dans la lignée de ce qu'on avait pu voir en Russie et en Corée du Sud dernièrement. Après les larmes de joie et de tristesse qui ont rythmé ces Jeux d'hiver 2022 à Pékin, place à un repos bien mérité pour nos athlètes français. Il s'agira ensuite de faire cap sur Milan et Cortina d'Ampezzo en 2026.

