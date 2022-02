JEUX D’HIVER DE PÉKIN

Mardi 15 février 2022

A partir de 2h05



Curling (H) : Phase de poules



A partir de 2h30



Snowboard (F) : Big Air - Finale





Ski acrobatique (F) : Freeski Slopestyle Finale



Tess Ledeux (FRA) 72.91

A partir de 4h00



Ski alpin (F) : Descente



7- Laura Gauche (FRA) à 1"60

13- Romane Miradoli (FRA) à 2"06

Tiffany Gauthier et Camille Cerutti

A partir de 5h10



Hockey sur glace (H) : Barrages : Danemark - Lettonie (3-2) et Slovaquie - Allemagne (4-0)

Barrages : - Lettonie (3-2) et - Allemagne (4-0)

Ski acrobatique (H) : Freeski Slopestyle Qualifications



A partir de 6h00



Snowboard (H) : Big Air - Finale



A partir de 7h05



Curling (F) : Phase de poules



A partir de 7h30



Biathlon (H) : Relais 4x7,5km



2- France (Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet) à 27”4 (0+9)

A partir de 7h30



Patinage de vitesse (F) : Poursuite par équipes - Finales





Patinage de vitesse (H) : Poursuite par équipes - Finales



A partir de 9h00



Combiné nordique (H) : Individuel GT



Matteo Baud (FRA) 16e, Antoine Gérard (FRA) 18e, Laurent Mühlethaler (FRA) 24e, Gaël Blondeau (FRA) 41e

A partir de 9h40



Hockey sur glace (H) : République tchèque - Suisse (2-4)



A partir de 11h00



Patinage artistique (F) : Programme court



A partir de 12h00



Combiné nordique (H) : 10km fond individuel



14- Antoine Gérard (FRA) à 1'39”1, 21- Matteo Baud (FRA) à 2'05"1, 26- Laurent Mühlethaler (FRA) à 3'06"3, 40- Gaël Blondeau (FRA) à 5'29"5



Ski acrobatique (H) : Saut - Qualification



A partir de 13h05



Curling (H) : Phase de poules



A partir de 13h15



Bobsleigh (H) : Bob à deux - Manche 3 et 4



12- Romain Heinrich - Dorian Hauterville (FRA) à 2''52

A partir de 14h10



Hockey sur glace (H) : Canada - Chine (7-2)



2- Zoi Sadowski Synnott (NZL) : 177 3- Kokomo Murase (JPN) : 171.50 4- Reira Iwabuchi (JPN) : 166 5- Ge Rong (CHN) : 160Eileen Gu (CHN) 86.23Kelly Sildaru (EST) 82.06Anastasia Tatalina (RUS) 75.51Maggie Voisin (USA) 74.28 ...2- Sofia Goggia (ITA) à 0"16 3- Nadia Delago (ITA) à 0"57 4- Kira Weidle (GER) à 0"71 5- Elena Curtoni (ITA) à 1"00...2- Mons Roisland (NOR) : 171.75, 3- Max Parrot (CAN) : 170.25, 4- Hiroaki Kunitake (JPN) : 166.25, 5- Redmond Gerard (USA) : 165.75, 3- Russie à 45”3 (2 tours de pénalité + 6 pioches), 4- Allemagne à 1’04”3 (1+9), 5- Suède à 1’49”4 (1+13), 2- Japon, 3- Pays-Bas, 4- Russie, 5- Chine, 2- Russie, 3- Etats-Unis, 4- Pays-Bas, 5- Canadameilleur saut,meilleur score, 2- Jens Luraas Oftebro (NOR) à 0”4, 3- Akito Watabe (JAP) à 0”6, 4- Manuel Faisst (ALL) à 3”3, 5- Lukas Greiderer (AUT) à 11”8...meilleur saut2- Johannes Lochner - Florian Bauer (ALL) à 0''48,Christoph Hafer - Matthias Sommer (ALL) à 1''51,Michael Vogt - Sandro Michel (SUI) à 1''69,Rudy Rinaldi - Boris Vain (MCO) à 1''72