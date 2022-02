1- Canada 3 points

2- Etats-Unis 3

3- Russie 3

4- Finlande 0

5- Suisse 0

Résultats Groupe B

03/02 : Suède - Japon : 1-3

03/02 : Chine - République tchèque : 1-3

04/02 : Danemark – Chine : 1-3

Classement Groupe B

1- Japon 3 points

2- République tchèque 3

4- Chine 3

5- Suède 0

3- Danemark 0





Samedi 5 février

5h10 : Canada – Finlande (groupe A)

9h40 : Japon – Danemark (groupe B)

9h40 : République tchèque – Suède (groupe B)

14h10 : Etats-Unis – Comité olympique russe (groupe A)



Dimanche 6 février

9h40 : Chine – Japon (groupe B)

14h10 : Suisse – Etats-Unis (groupe A)



Lundi 7 février

5h10 : Comité olympique russe – Canada (groupe A)

9h40 : Danemark – République tchèque (groupe B)

14h10 : Chine – Suède (groupe B)

14h10 : Suisse – Finlande (groupe A)



Mardi 8 février

5h10 : Etats-Unis – Canada (groupe A)

9h40 : Japon – République tchèque (groupe B)

14h10 : Suède – Danemark (groupe B)

14h10 : Finlande – Comité olympique russe (groupe A)



Phase finale, quarts de finale





Vendredi 11 février

5h10 : Match 21

14h10 : Match 22



Samedi 12 février

5h10 : Match 23

9h40 : Match 24

Phase finale, demi-finales

Lundi 14 février

5h10 : Match 25

14h10 : Match 26

Phase finale, petite finale

Mercredi 16 février

12h30 : Match 27

Jeudi 17 février

Phase finale, finale

5h10 : Match 28HOCKEY SUR GLACE / TABLEAU MASCULIN

Tour préliminaire





Mercredi 9 février

9h40 : Comité olympique russe – Suisse (groupe B)

14h10 : Suède – Danemark (groupe B)

Jeudi 10 février

5h10 : Suède – Lettonie (groupe C)

9h40 : Finlande – Slovaquie (groupe C)

14h10 : Etats-Unis – Chine (groupe A)

14h10 : Canada – Allemagne (groupe A)Vendredi 11 février

5h10 : Danemark – Comité olympique russe (groupe B)

9h40 : République tchèque – Suisse (groupe B)

9h40 : Suède – Slovaquie (groupe C)

14h10 : Lettonie – Finlande (groupe C)



Samedi 12 février

5h10 : Canada – Etats-Unis (groupe A)

9h40 : Allemagne – Chine (groupe A)

14h10 : Comité olympique russe – République tchèque (groupe B)

14h10 : Suisse – Danemark (groupe B)



Dimanche 13 février

5h10 : Slovaquie – Lettonie (groupe C)

9h40 : Finlande – Suède (groupe C)

14h10 : Chine – Canada (groupe A)

14h10 : Etats-Unis – Allemagne (groupe A)



Phase finale, qualification

Mardi 15 février

5h10 : Match 19

5h10 : Match 20

9h40 : Match 21

14h10 : Match 22



Phase finale, quarts de finale

Mercredi 16 février

5h10 : Match 23

7h00 : Match 24

9h40 : Match 25

14h30 : Match 26



Phase finale, demi-finales

Vendredi 18 février

5h10 : Match 27

7h00 : Match 28



Phase finale, petite finale

Samedi 19 février

14h10 : Match 29



Phase finale, finale

Dimanche 20 février

5h10 : Match 30