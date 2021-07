Préparation : Les Bleus battus en Espagne

De Colo et Fournier maintiennent l'espoir



Les Bleus s'inclinent face à une belle équipe espagnole, sur le score de 86 à 77.

Avantage Espagne. Sur la route des Jeux Olympiques de Tokyo, les équipes de France et les équipes d'Espagne (masculines et féminines) s'affrontent deux fois en deux jours avant de décoller pour le Japon.A deux jours pour les deux équipes de se retrouver à l'AccorArena de Paris pour disputer face à face un nouveau match de préparation (le deuxième pour les Tricolores, le quatrième pour l'Espagne) pour ces Jeux qui se dérouleront finalement à huis clos, les champions du monde en titre, plus en jambes (ils avaient déjç disputé deux matchs de préparation avant jeudi) ont fait la différence lors d'un deuxième quart-temps qui a vu Marc Gasol et ses coéquipiers resserrer leur défense et poser de gros problèmes aux Français,Menés de six longueurs à la pause (44-38), ces Bleus qui s'étaient présentés sur le parquet avec un cinq majeur composé d'Albicy, De Colo, Fournier, Fall et Yabusele en l'absence de Rudy Gobert, Thomas Heurtel et Nicolas Batum ont relevé la tête dès le retour des vestiaires dans le sillage d'un Evan Fournier déjà très en vue en première mi-temps (8 points, au même titre que Timothé Luwawu Cabarrot).Toutefois,Malgré les efforts du joueur de Fenerbahçe (17 points, 7 passes), c'est pourtant l'Espagne qui continuait de faire la course en tête (65-58 à la fin du troisième quart-temps). Le vainqueur du dernier Eurobasket a continué d'appuyer sur l'accélérateur, pourqui a vu Petr Cornelie, partenaire d'entraînement puis suppléant avant de profiter du forfait d'Amath M'Baye pour intégrer le groupe, inscrire ses premiers points en Bleus.Les Français, qui ont su montrer un meilleur visage après ce deuxième quart-temps complètement manqué, s'inclinent de 9 points malgré tout. La préparation commence mal.Les meilleurs marqueurs français : Fournier (20 points), De Colo (17), Luwawu Cabarrot (9), Poirier (8), Yabusele (8)