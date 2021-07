Préparation : Les Bleues battues elles aussi en Espagne

La pureté du shoot de @MarineJ5 au buzzer du 1er quart-temps 🥵#EDFBasket pic.twitter.com/efRzVyqhaC

— Equipes de France de Basket (@FRABasketball) July 8, 2021

Les Bleues s'écroulent dans le dernier quart-temps



Les Bleues s'inclinent face à l'Espagne, après un 4ème quart temps rugueux.

Tout comme les garçons, vous prendrez votre revanche à domicile 👊#ESPFRA 🇪🇸 72 - 61 🇫🇷#EspritBasket pic.twitter.com/QVFgXLqKvK



— Esprit Basket Caisse d’Epargne (@EspritBasket) July 8, 2021

Il y aura assurément de la revanche dans l'air, samedi soir sur le parquet de l'AccorArena pour une deuxième double confrontation en l'espace de 48 heures entre la France et l'Espagne. Au même titre que ses homologues de l'équipe de France masculine un peu plus tôt sur ce même parquet de Malaga (défaite 86-77),Une lourde défaite même à l'arrivée pour les joueuses de Valérie Garnier, passées à côté de leur deuxième mi-temps et qui ont surtoutdes ex-doubles championnes d'Europe en titre. Pour leur première sortie depuis leur nouvelle désillusion en finale de l'Eurobasket (quatrième défaite de suite), les Françaises avaient pourtant été loin d'être ridicules en début de match. Bien aidées par les pertes de balle à répétition de leurs adversaires, Endi Miyem et les quadruples vice-championnes d'Europe malheureuses avaient même fait la course en tête pendant de longues minutes. Et si l'Espagne était un temps repassée devant, ce sont les Françaises qui continuaient de mener les débats, grâce notamment à uneMalheureusement pour les Bleues, qui ont mené un moment de 11 points (leur plus large avance dans cette partie), l'Espagne n'a jamais rien lâché. A l'issue d'un troisième quart-temps mieux négocié, les Espagnoles ont gommé petit à petit leur handicap avant de reprendre les commandes de la rencontre de nouveau, et de ne plus les lâcher cette fois lors d'une fin de match pas loin d'être cauchemardesque pour la France. Car si les équipes se sont longtemps rendu coup pour coup,Valérie Garnier a bien essayé de poser un temps-mort pour calmer la fougue adverse d'Alba Torrens (19 points) et des Ibères, mais en vain. A l'arrivée, la France, restée six minutes sans marquer et bloquée à 8 points (19-8) dans ce dernier quart-temps, s'incline de onze points lors d'un match pourtant extrêmement serré. Samedi, Marine Fauthoux (6 points, 4 rebonds, 3 passes), promue cheffe d'orchestre en l'absence d'Alix Duchet, laissée au repos, et ses partenaires sont prévenues : il faudra tenir la distance. Sous peine de prendre encore l'eau en fin de match pour ce qui constituera l'ultime répétition avant Tokyo.Les meilleures marqueuses françaises : Johannes (14 points), Miyem (12), Gruda (8), Ciak (8), Fauthoux (6)