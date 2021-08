Plongeon : Jandard en finale du tremplin à 3m

🇫🇷 Alexis Jandard se qualifie pour la finale du plongeon au tremplin à 3 mètres en prenant la 11e place des qualifications, grâce notamment un quatrième saut à 82,25 #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Mission accomplie pour Alexis Jandard ! Pour ses premiers JO, le plongeur français de 24 ans disputera bien la finale du tremplin à 3m. Le Lyonnais a pris la onzième place des qualifications ce lundi à l'issue des six sauts au programme. Il a terminé avec 423, 6 points, grâce notamment à un deuxième saut marqué par un départ en carpé fermé et trois sauts périlleux et demi, où il a terminé cinquième sur 29. Les 18 premiers plongeurs se qualifiaient pour la finale, qui se déroulera mardi à partir de 8h00 (heure français), et Jandard a fini avec une marge de 40 points sur le dernier qualifié.

Les Chinois brillent, Hausding prend la porte !

Le meilleur score est revenu au Chinois Zongyuan Wang, avec 531,3 points, auteur de deux meilleurs sauts sur six. Il a devancé son compatriote Siyi Xie (520,9) et le Mexicain Rommel Pacheco Marrufo (479,25). A noter l'élimination de l'Allemand Patrick Hausding, médaillé de bronze à Rio et seulement 21eme de ces qualifications, après trois sauts sur six complètement ratés où il a terminé au-delà de la 24eme place.