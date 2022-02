Pinturault a passé des examens rassurants

Pinturault craignait de devoir rentrer à la maison



🚨 Suite à sa chute pendant le combiné alpin, Alexis Pinturault souffre d’un traumatisme de l’épaule droite. Les bilans sont rassurants et confirment une contusion simple de l’épaule. Tout est mis en place pour qu’il soit compétitif lors du slalom géant du 13 février 2022.

— Equipe France (@EquipeFRA) sur le Super-G, lui qui avait pourtant été présenté avant l'heure comme l'immense favori de ce rendez-vous qu'il adore habituellement (sacré champion du monde de la spécialité en 2019, il avait pris la médaille d'argent un an plus tôt aux Jeux de Pyeongchang). Maudit comme il est depuis que ces Jeux ont commencé, "Pintu" s'imaginait déjà les quitter avant leur terme. Finalement, il reste dans le coup, et peut toujours rêver d'enfin se montrer à la hauteur de son talent et de sa réputation. Car rêver, le meilleur skieur français de la saison dernière en a encore le droit. Reste maintenant à enfin mettre ses espoirs en application sur la neige. Ce qu'une blessure grave lui aurait interdit.

Voilà enfin une bonne nouvelle pour Alexis Pinturault. Parti à la faute dans le slalom du combiné, ce jeudi, le détenteur du gros globe de cristal redoutait de devoir regagner Paris sans pouvoir participer aux derniers rendez-vous de ski alpin de ces Jeux qui ont tout d'un enfer pour lui pour le moment. Finalement, le Français va pouvoir participer au géant de dimanche comme au slalom de mercredi prochain. Les examens qu'il a passés jeudi après sa chute et alors qu'il craignait que sa blessure à épaule droite l'oblige à en rester là se sont en effet montré rassurant.Il va donc pouvoir poursuivre ces Jeux et espérer enfin prendre sa revanche sur le sort. « Les bilans clinique et radiologique sont rassurants et confirment une contusion simple de l’épaule. Tout est mis en place pour qu’il soit compétitif lors du slalom géant »