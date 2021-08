Laser-run : Prades et Belaud trop courts

Valentin Prades et Valentin Belaud n'ont rien pu faire dans cette dernière épreuve du pentathlon moderne. Partis avec trop de retard lors du laser-run, les deux Français ont dû se contenter des 7eme (1 458 points) et 11eme place du classement général (1 442 points) dans ces Jeux d'été 2020. Classé 17eme et à 42 secondes du podium au moment de s'élancer dans ce laser-run, le Cannois a tout donné et a même terminé avec le troisième meilleur temps mais a donc payé cher ses erreurs lors de l'équitation. De son côté, le champion du monde 2019 n'a pas pu confirmer après avoir brillé lors de l'avant-dernière épreuve. Ce dernier a tout de même gagné quelques places pour terminer d'un rien hors du top 10. Au niveau des médailles, le Britannique Joseph Choong a terminé le travail et se pare de l'or olympique (1 492), devant l'Egyptien Ahmed El Gendy (1 477) et le Sud-Coréen Woongtae Jun (1 470).

Equitation : Belaud grapille légèrement son retard

Valentin Belaud et Valentin Prades peuvent encore y croire, mais l'espoir est mince. Avant le laser-run, les deux Français sont encore en course pour le podium en pentathlon moderne. Désormais 14eme au classement général, le champion du monde 2019 a fait parler ses qualités de cavalier pour faire une bonne opération comptable. Sur Eutric, le natif du Chesnay n'a commis qu'une erreur et engrange de ce fait 293 points sur cette avant-dernière épreuve. Avec 807 points, le voilà à 31 unités du podium. De son côté, Prades n'a pas pu pleinement profité d'un changement de cheval. Sur Ladento, un cheval de réserve qui a été préféré à Zamenntosu (auteur d'un zéro), le Cannois a fait quatre erreurs et a pris une pénalité de temps. Avec les 270 points de l'équitation, le champion d'Europe 2018 compte désormais 796 points et a donc reculé au 17eme rang. Pour le moment, c'est le Britannique Joseph Choong qui mène la danse.

Escrime (bonus round) : Prades et Belaud récupèrent quelques points

Après être passé par le bassin de natation installé dans le Tokyo Stadium, les spécialistes du pentathlon moderne ont retrouvé la piste d’escrime pour le bonus round, qui leur permet de récupérer quelques points au classement général. Vainqueur de quatre assauts contre l’Espagnol Aleix Heredia, le Chinois Shuai Lio, le Chilien Esteban Bustos et le Britannique James Cooke, Valentin Belaud a pu récupérer quatre points pour porter son total après trois épreuves à 514 unités, soit la 14eme place au classement général avant l’équitation. Valentin Prades, quant à lui, a dominé le Polonais Lukasz Gutkowski, le Hongrois Adam Marosi puis le Sud-Coréen Woongtae Jun pour récupérer trois points supplémentaires. Son total s’établit à 526 points pour une dixième place au classement général, à 28 unités de Jinhwa Jung, leader après les trois premières épreuves.

200m nage libre : Prades bat son record personnel, Belaud moins en vue

Valentin Prades a répondu présent à l’occasion du 200m nage libre, deuxième épreuve du pentathlon moderne. Quatrième lors des Jeux Olympiques de Rio, le Tricolore a profité du passage dans le bassin de 25 mètres pour signer son meilleur temps sur la distance en 2’00’’73. Une performance qui lui permet d’empocher 309 points au classement général, qui sera ensuite converti en écart de temps au départ de la dernière épreuve, le laser run. Valentin Belaud, quant à lui, a signé le 23eme meilleur temps des séries du 200m nage libre en 2’04’’13. Disputée pour la première fois en petit bassin, cette épreuve a vu l’Américain Amro Elgeziry signer le meilleur temps en 1’52’’96, établissant ainsi un nouveau record olympique pour prendre 325 points.



Avec G.M.



JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / PENTATHLON MODERNE (H)

Classement final - Samedi 7 août 2021

1- Joseph Choong (GBR) 1 492 points (record olympique)

2- Ahmed El Gendy (EGY) 1 477

3- Woongtae Jun (CdS) 1 470

4- Jinhwa Jung (CdS) 1 466

5- Martin Vlach (RTC) 1 462

6- Adam Marosi (HUN) 1 461

7- Valentin Prades (FRA) 1 458

8- Jan Kuf (RTC) 1 455

9- James Cooke (GBR) 1 452

10- Alexander Lifanov (RUS) 1 450

11- Valentin Belaud (FRA) 1 442

...