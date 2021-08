Pentathlon moderne (F) : Clouvel se replace

PENTATHLON MODERNE (F) / JEUX OLYMPIQUES 2020

Vendredi 6 août 2021

200m nage libre : Clouvel se replace, Oteiza un peu moins



🇫🇷 Élodie Clouvel termine 3e du 200 mètres en natation (2e des 5 épreuves) et Marie Oteiza 6e. Gunaz Gubaydullina gagne sa série avec le record olympique (2'07''31) #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



— francetvsport (@francetvsport) August 6, 2021

Décevantes jeudi lors du tour de classement en escrime, Elodie Clouvel et Marie Oteiza espéraient remonter un peu à l'occasion de la première véritable épreuve de ce pentathlon, le 200m nage libre. Cela a été le cas pour Clouvel, la vice-championne olympique en titre, un peu moins pour Oteiza, la championne d'Europe 2018. Les deux Françaises étaient présentes dans la même série dans le bassin de 25m installé dans le Stade de Tokyo où se sont déroulés les matchs de rugby à 7. Elles ont donc pu assister aux premières loges au record olympique battu par la Russe Gulnaz Gubaydullina, la championne du monde 2017, qui s’est imposée en 2'07"31. Clouvel a quant à elle terminé troisième de la course en 2'07"51 et Oteiza sixième en 2'10"15, ce qui les placent respectivement troisième et septième de l’épreuve de natation, toutes séries confondues. La compétition se poursuivra avec l'escrime "bonus", avec des assauts déterminés par le tour de classement de jeudi (le 36eme affronte le 35eme, et le gagnant affronte le 34eme, et ainsi de suite). Clouvel avait terminé 24eme et Oteiza 13eme.