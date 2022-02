Avec quatre concurrents engagés en ski cross ce vendredi à Genting, le clan tricolore nourrissait de sérieux espoirs de médaille. Cet optimisme s'est confirmé suite à la descente de classement. Les 32 concurrents ont dévalé le Genting Snow Park chacun leur tour afin d'établir une hiérarchie servant à établir le tableau des 8eme de finale. Au terme de cette reconnaissance individuelle, les Français ont terminé dans la première moitié de tableau aux 9eme, 11eme, 12eme et 16eme places. De quoi aborder le premier tour éliminatoire avec sérénité ?







Pourtant, Jean-Frédéric Chapuis et Terence Tchiknavorian ont tous deux été surpris en huitième de finale, achevant leur course en 3eme position alors que seuls les deux premiers des quatre concurrents se qualifient. Bastien Midol a pour sa part arraché sa place en quart mais il a en revanche quitté la compétition à ce stade de la compétition. Non sans une pointe de regrets. La faute à un ski accroché par l'Allemand Daniel Bohnacker l'empêchant de disputer une des deux premières places alors qu'il avait semblé amorcer une belle remontée.

🇫🇷 François Place termine 4e de la petite finale du ski cross. Il prend ainsi la 8e place du général #AllezLesBleus #Pekin2022 pic.twitter.com/1P4KVLwgnZ

— Equipe France (@EquipeFRA) February 18, 2022







L'unique chance de médaille reposait alors sur François Place. Brillant en 8eme de finale, il a également dégagé une impression de force tranquille en quart de finale bien qu'il a été doublé sur le fil pour brillamment atteindre les demies. En revanche, face à des adversaires d'un tout autre calibre et à cause, en grande partie d'un départ manqué, le skieur français n'a jamais été en mesure de rattraper son retard. Une déception au vu de son joli parcours qui s'interrompt aux portes de la finale olympique.



En petite finale, le moral n'y était visiblement plus du tout pour le Tricolore qui se classe finalement 8eme de ce concours olympique. Favoris de cette épreuve et en grande forme, les Suisses ont réalisé le doublé. Le numéro un mondial, Ryan Regez, a devancé son compatriote Alex Fiva et le Russe Sergey Ridzik.



JEUX D'HIVER 2022 / SKI ACROBATIQUE (H) - SKI CROSS

Classement - Vendredi 18 février 2022

1- Ryan Regez (SUI)

2- Alex Fiva (SUI)

3- Sergey Ridzik (RUS)

4- Erik Moeberg (SWE)

...

8- FrançoisPlace (FRA)