Patinage de vitesse : Journée triste pour les Français

La discipline du 1500m en patinage de vitesse demeure périlleuse. Les Français l'ont appris à leurs dépens ce mercredi. En quart de finale, Quentin Fercoq n'a pas pu défendre ses chances comme il l'aurait désiré, gêné par les chutes de deux concurrents. Ainsi distancé par le trio de tête dans cette course à six, il a vu ses chances de participer aux demies s'envoler, seuls les trois premiers accèdent au tour suivant. Les derniers espoirs dans le tableau masculin reposaient donc sur les épaules de Sébastien Lepape qui n'a pas eu plus de chance. Victime d'une chute, il n'a pas non plus pu se mêler à la lutte pour la qualification.



Les demi-finales puis la finale se déroulaient ce mercredi également. Alors que les frères Liu représentaient la Hongrie faisaient office de favoris, ceux-ci se sont faits piéger, se laissant enfermer à la corde à quelques tours de l'arrivée. Le Sud-Coréen Daeheon Hwang a tiré son épingle du jeu en se plaçant en tête pour mener la danse dans les derniers tours de cette short-track, résistant aux retours du Canadien Steven Dubois et du Russe Semen Elistratov, respectivement médaillés d'argent et de bronze. Les deux favoris hongrois se classent finalement aux 4eme et 6eme places, regrettant probablement leur stratégie de course trop sage.



Chez les dames, les chances de médaille du clan tricolore ont également volé en éclats. La malédiction jetée sur le sort des hommes s'est projetée sur les Françaises, absentes des débats en séries du 1000m. Dans cette course à quatre concurrentes, seules les deux plus rapides compostaient leur ticket pour le tour suivant. Face à la Chinoise Chunyu Qu et à la Néerlandaise Xandra Velzeboer, Gwendoline Daudet n'a pas tenu le choc, franchissant la ligne d'arrivée plus d'une seconde après ses deux rivales. Ensuite, Tifany Huot Marchand n'a pour sa part pas pu espérer se qualifier, la faute à une gêne provoquée par la Canadienne Alyson Charles. La Polonaise Natalia Maliszewska et la Russe Ekaterina Efremenkova en ont profité pour atteindre la manche suivante tandis que la Tricolore a appris par la suite sa disqualification suite à l'incident de course dans lequel elle s'est retrouvée impliquée. Les juges de course ont estimé que le changement de trajectoire de la patineuse tricolore représente l'élément déclencheur de l'imbroglio. Une journée bien triste pour le patinage de vitesse français.