Un premier scandale de dopage aux Jeux Olympiques de Pékin ? C’est une affaire qui pourrait en tout cas faire grand bruit si l’information était officialisée. Selon le site spécialisé dans les coulisses des Jeux Olympiques Insidethegames, la jeune patineuse russe de 15 ans Kamila Valieva, entrée dans l’histoire lundi en devenant la première femme à réussir un quadruple saut (un salchow) aux JO, aurait été testée positive à la trimetazidine, un produit interdit servant à soigner les angines. Valieva avait grandement contribué à la victoire de la Russie dans l’épreuve par équipes de patinage artistique, mais alors que la cérémonie de remise des médailles devait avoir lieu mardi, elle a été reportée pour « des raisons juridiques ». Le Comité international olympique n’a pas donné plus de détails, mais il s’agirait bien du test positif de la jeune Russe, qui n’a d’ailleurs pas participé à la session d’entraînement mercredi, elle qui vise désormais la médaille d’or dans l’épreuve individuelle (qui a lieu mardi et jeudi prochains). Le journaliste russe Vasily Konov a fait savoir que l’échantillon testé positif avait été prélevé au mois de décembre, sans dévoiler plus de détails.

Valieva absente mardi pour le programme court ?

Selon le règlement de l'Agence mondiale antidopage, les noms des athlètes testés positifs doivent être rendus publics, mais cela n'est pas le cas pour les sportifs âgés de moins de 18 ans, d'où le flou qui règne autour de cette affaire. Une affaire qui pourrait prendre des proportions importantes dans les prochains jours, surtout si la Russie devait perdre sur tapis vert sa médaille d'or remportée lors de l'épreuve par équipes (devant les Etats-Unis et le Japon) et si Valieva devait renoncer à l'épreuve individuelle dont elle est la grande favorite. Et n'oublions pas que la Russie concoure lors de ces JO sous bannière neutre (sans hymne ni drapeau), suite à sa suspension par le Comité international olympique pour dopage d'Etat...