Patinage artistique / Papadakis : « Une expérience merveilleuse »

Ils ont passé de longues minutes en zone mixte pour s’exprimer devant la télévision chinoise et américaine notamment, avant de pouvoir dire quelques mots à tous ceux qui les suivent en France, vie le micro de France Télévisions. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron étaient sur un petit nuage après avoir décroché l’or olympique en danse sur glace, quatre ans après leur deuxième place à Pyeongchang. « On a du mal à réaliser ce qui nous arrive en ce moment, a confié la patineuse. Cela a été quatre années qui ont paru très longues et très difficiles, car c’était le moment pour lequel on travaillait. On a fait honneur à ces quatre dernières années. (…) Cette compétition était tellement difficile que j’ai vraiment ressenti beaucoup de respect pour tous les autres. Je me disais : "ils sont en train de vivre la même chose que moi". C’est une expérience merveilleuse. (Sur les Mondiaux de Montpellier en mars) Les championnats du monde après les Jeux Olympiques, c’est toujours une célébration, une très belle compétition. Le faire en France après notre tire olympique, c’est parfait, ça va être génial. »

Cizeron : "Je n’ai jamais été aussi stressé de ma vie"

Guillaume Cizeron, quant à lui, a reconnu qu’il était particulièrement stressé avant d’attaquer ce programme libre, où ils ont pourtant fait merveille. « Je n’ai jamais été aussi stressé de ma vie (sourires). Il y a une certaine sérénité dans le sens où on sait qu’on peut faire confiance à notre entraînement, qu’on peut se faire confiance sur la glace.Mais c’était très stressant ! (…) On a vu des images des Russes du coin de l’œil, mais on a essayé de ne pas trop regarder. On n’a pas écouté les scores, on était vraiment dans une bulle. »